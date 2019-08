Isis a Lecco: rimpatriata in Marocco Salma Bencharki

Gli agenti della Questura hanno eseguito l'ordine di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato.

Espulsa e rimandata in Marocco Salma Bencharki, moglie di Abderrahim Moutaharrik, il pugile dell'Isis, arrestato a Lecco, condannato per terrorismo e attualmente in carcere.

La donna - rivelano fonti del Viminale - e' stata rimpatriata dagli uomini della polizia di Lecco che hanno eseguito l'ordine di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.

La cittadina marocchina è ritenuta parte dell'associazione con finalita' terroristiche, ed e' stata condannata per questo.

A Abderrahim Moutaharrik, il "pugile dell'Isis", cosi' chiamato perche' talentuoso atleta di kickboxing, che nelle intercettazioni parlava anche di un possibile attentato in Vaticano, e' stata anche notificata la revoca della cittadinanza italiana, come proposto dal Viminale qualche mese fa.

«Dal Gennaio 2015 al Marzo 2019 sono state effettuate in Italia, oltre agli arresti, 384 espulsioni per terrorismo. Circa un terzo sono avvenute in Lombardia, dove si è verificato il maggior numero di arresti di soggetti radicalizzati. Sono circa 129 i foreign fighters, cittadini che avevano o hanno legami con il nostro Paese come cittadinanza, permessi di soggiorno, residenza abituale, partiti per unirsi all’Isis in Siria e in Iraq. Di questi, uno su tre, 43 circa, risulta essere partito dalla Lombardia. Ed è per questo motivo che la nostra regione detiene il primato anche per quanto riguarda i foreign fighters». conclude Riccardo De Corato, ex vice Sindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia.