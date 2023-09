Sondrio: IT-Alert prova di funzionamento

Fase di sperimentazione su tutto il territorio nazionale del nuovo sistema di allarme pubblico “IT-alert”, realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, martedì 19 settembre, intorno alle ore 12.00 in tutta la Lombardia

Fase di sperimentazione su tutto il territorio nazionale del nuovo sistema di allarme pubblico “IT-alert”, realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, martedì 19 settembre 2023, intorno alle ore 12.00 in tutta la Regione Lombardia sarà effettuato un test di funzionamento che vedrà l’invio su tutti i telefoni cellulari accesi e con connessione telefonica, di un messaggio di prova.

Scopo dell’iniziativa, partita a giugno scorso con la sperimentazione in Toscana, Sardegna, Calabria ed Emilia Romagna, è quello di diffondere la conoscenza tra la popolazione del nuovo sistema nazionale di allerta per le tipologie di rischio di seguito indicate in materia di protezione civile, allo scopo di favorire una condotta personale di consapevolezza dei rischi e di adozione di adeguate misure di prevenzione e salvaguardia.

La sperimentazione permetterà di diffondere la conoscenza del nuovo sistema “IT-alert” tra la popolazione, verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e raccogliere indicazioni utili dagli utenti, tramite questionario, allo scopo di implementare il servizio.

Le prove proseguiranno in questa provincia in data 13 ottobre 2023 salvo variazioni che saranno opportunamente comunicate.