Italia-Svizzera finanziati 69 progetti

Presentati i risultati del programma Interreg

Sessantanove progetti finanziati per un totale di oltre 101 milioni di euro. Questi i risultati del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera nel 2018 presentati ieri dalla Giuria di cui fanno parte l'assessore con delega ai rapporti con la Svizzera, Massimo Sertori, e i rappresentanti del Piemonte, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Canton Grigioni, Cantone Ticino e Cantone Vallese.

Le risorse dell'intero programma ammontano a 158,4 milioni e, nel 2018 sono stati messi a bando l'80% della dotazione con 86 milioni di euro per la parte italiana e 17 milioni di franchi per quella Svizzera, per un totale di 103 milioni. I progetti presentati sono stati 170 con un valore complessivo delle richieste pari a 212 milioni per parte italiana e 56 milioni per parte Svizzera.

Interreg Italia Svizzera è un Programma europeo di cooperazione che finanzia progetti transfrontalieri negli ambiti di intervento in cui la collaborazione tra gli

attori dei due versanti della frontiera è in grado di apportare un significativo valore aggiunto nei due Paesi: competitività delle imprese, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, mobilità integrata e sostenibile, servizi per l'integrazione delle comunità, rafforzamento della governance transfrontaliera.



Per quanto riguarda la Lombardia sono stati approvati 48 progetti per un totale di 45,4 milioni di euro, con un numero di beneficiari pari a 181 tra le Province di Como, Lecco, Sondrio, Varese e spalmati fra enti di ricerca, università, enti locali, Comunità Montane, Associazioni dei Comuni, ASST e aziende.



Il Comitato sorveglianza ha fatto una proposta alla Commissione Europea per poter finanziare gli ulteriori 8 progetti ammessi a valere sull'Asse 2 'Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale', ma non finanziati per carenza di risorse, reperendo i 10.6 milioni di euro necessari dall'Asse 5, che ha creato meno interesse rispetto agli altri. E' stato inoltre proposto di utilizzare le risorse residue sugli assi 3, 4 e 5, per un nuovo bando da avviare tra giugno e ottobre di quest'anno.