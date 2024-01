Italiani: da oggi in tavola insetti e larve

Grazie all’Europa è ora possibile commercializzare prodotti confezionati con farine delle locuste migratorie, dei grilli domestici

Buongustai di tutta Italia unitevi. Da mercoledì 24 Gennaio avrete a disposizione sugli scaffali dei supermercati prodotti confezionati con farine delle locuste migratorie, dei grilli domestici. Le medesime utilizzate potranno essere utilizzate anche per prodotti da forno, pasta.

Per essere certi di non sbagliare nell’acquisto tali mirabolanti prelibatezze saranno etichettate con indicazioni visibili. Il noto filantropo Bill Gates non ha mancato di essere presente sul mercato con un suo marchio: la rana.

I consumatori sono così avvertiti: biscotti e prodotti da forno sono quindi assicurati con trasparenza dal magnate americano che dopo aver lucrato con high-tech e Big Pharma affonda ora le sue rapaci mani nell’agricoltura. Infatti mentre invade il settore food con prodotti sintetici assicura per sé e probabilmente anche per i suoi sodali cibi sani e tradizionali frutto di quei milioni di ettari di terreni acquistati in varie del mondo. Gates è il più grande proprietario terriero degli Stati Uniti.

E’ curioso constatare come purtroppo abbiamo un’Europa che aumenta le difficoltà logistiche, le regole e i costi di produzione per i prodotti europei ma non riesce a garantire che i cibi importati siano sottoposti agli stessi standard di controllo qualitativo.

Così troviamo sulla tavola cibi prodotti con farine contenenti insetti e larve praticamente senza esserne quasi al corrente.

Si comprende perché l’eurodeputato Pietro Fiocchi del gruppo Ecr-Conservatori e Rifromisti, in una simile situazione commenti testualmente: “non obbietto al concetto di utilizzare tutto il cibo a disposizione per sfamare gli 8 mld di persone sulla Terra, ma sicuramente dobbiamo potere consapevolmente scegliere che cosa ingerire”.