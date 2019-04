JOBRUN in corsa per il futuro dei giovani

Domenica 14 Aprile, a Milano si svolgerà una corsa simbolica per aiutare i ragazzi a trovare solide prospettive per il futuro

Una corsa per giovani, aziende e centri di formazione, insieme per vincere le sfide del futuro: è la manifestazione sportiva '#JOBRUN, la formazione ti mette inmovimento', in programma domenica 14 aprile al Parco delle Cave di Milano (ritrovo ore 9.30), nata da un progetto cofinaziato da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e organizzata dalla scuola di formazione professionale Galdus.

Si tratta di una corsa dedicata al tema del lavoro e della formazione professionale, quale anello di congiunzione tra imprese e giovani capace di offrire ai giovani solide prospettive professionali e sociali.

Le gare, alle quali possono iscriversi studenti, famiglie e imprese, prevedono una staffetta di 21.095 km a squadre 4x5, una camminata di 5 km e il 'plogging' di 5 km, percorso in cui i partecipanti correranno e raccoglieranno i rifiuti presenti sul tracciato.

Il progetto ha coinvolto molti centri di formazione professionale e scuole: Galdus, Capac, Cnos-Fap, Enaip, l'Istituto professionale Cavalieri, l'Istituto professionale alberghiero Amerigo Vespucci, l'Istituto Comprensivo Morosini-Manara, l'istituto alberghiero Carlo Cattaneo. Tante anche le Università milanesi: Cattolica, Bocconi, Bicocca, presenti anche attraverso diverse associazioni studentesche.