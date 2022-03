La festa degli alberi nelle scuole ha fatto tappa anche in Valtellina

Bene l’appuntamento all’istituto Cederna di Montagna in Valtellina

La festa degli alberi nelle scuole sbarca in diversi istituti della Lombardia tra Sondrio, Como, Lecco, Milano e Brescia grazie all’iniziativa di Donne Impresa Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra in collaborazione con Fondazione Univerde.

A Sondrio ha avuto successo l’appuntamento all’istituto Cederna di Montagna in Valtellina (presenti, con Coldiretti Sondrio, la dirigente scolastica Ombretta Meago e il sindaco di Montagna in Valtellina Barbara Baldini) mentre nella vicina provincia di Lecco c’è stato un doppio evento a Valmadrera a partire dalle ore 11, nella scuola primaria Leopardi e nella scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo statale.

Per l’occasione nei cortili degli istituti sono stati messi a dimora nuovi alberi donati dai florovivaisti della consulta florovivaistica Coldiretti. I tutor del verde Coldiretti hanno illustrato ai ragazzi le caratteristiche delle piante e la loro importanza per la nostra salute, l’ambiente e il paesaggio.

Nel capoluogo lombardo sono stati coinvolti gli alunni dell’Istituto Limonta Donzelli in via Benaco 9, dove a partire dalle ore 9.30 è stata presente una delegazione Coldiretti. In provincia di Brescia – continua la Coldiretti interprovinciale – l’iniziativa si è svolta alle ore 10 presso la scuola primaria Rita Levi Montalcini a Mazzano, in via Conti Emili 41.

Dedicata quest’anno alla salute dei polmoni verdi d’Italia, la festa degli alberi nelle scuole è giunta alla sua 22° edizione: pensata quale importante occasione per stimolare una sana coscienza ecologica e la valorizzazione dei nostri patrimoni naturali, è stata istituita nell’anno 2000 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dal Ministero della Pubblica Istruzione, nelle giornate del 4 ottobre (Giorno di San Francesco, Patrono d’Italia, dei cultori dell’ecologia e protettore degli animali) e del 21 marzo (Giorno di San Benedetto, Patrono d’Europa).