La festa delle scuole a Milano Food City

A meno di un mese dalla fine delle lezioni, per la prima volta a Milano Food City i bambini delle scuole saranno protagonisti nel cuore della città, con la festa conclusiva del progetto di educazione alimentare della Coldiretti di Milano, Lodi, Monza e Brianza promosso in diversi istituti della città metropolitana e della provincia di Monza e Brianza.

L’appuntamento è per venerdì 11 Maggio a Palazzo Turati in via Meravigli 7, nella sede della Camera di Commercio, a partire dalle ore 9.30: circa trecento tra ragazzi delle elementari, medie e insegnanti assisteranno a uno spettacolo teatrale dedicato al latte e ai prodotti della terra, mentre il tutor di Coldiretti distribuirà ai bambini il kit per “l’orto in vaso”, per coltivare le proprie piantine in piccoli spazi come terrazzi o balconi. Infine saranno premiati gli elaborati più belli e originali presentati dalle scuole al concorso “Siamo ciò che mangiamo”, che chiude il percorso di educazione alimentare in classe.

La festa delle scuole è anche l’occasione per sensibilizzare le nuove generazioni al consumo di latte e latticini, con il programma “Latte Days” della Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi che distribuirà agli studenti una merenda a base di questo alimento. Un’iniziativa che continua anche nel secondo appuntamento che Coldiretti Lombardia promuove per Milano Food City: venerdì 11 maggio, infatti, in piazza Castello arriva il mercato degli agricoltori di Campagna Amica, con 50 aziende agricole provenienti da tutte le province lombarde, dal Piemonte, dalla Liguria e dall’Emilia Romagna.

Il farmers’ market, spiega la Coldiretti Lombardia, rimarrà aperto fino a domenica 13 Maggio: ogni giorno, dalle ore 9 alle 20, i consumatori potranno fare la spesa scegliendo tra frutta e verdura, salumi, riso, vino, succhi, miele e olio, oltre a proposte più curiose come l’agricosmesi, le piante officinali, la lavanda, i prodotti gluten free, i prodotti da forno con cereali antichi o integrali, i fiori e l’agribirra. Sarà possibile anche mangiare con lo street food realizzato con i prodotti del mercato o fare uno spuntino veloce con gli agri-aperitivi.

Dalle 10 alle 17 di venerdì, inoltre, per i più piccoli, nell’area didattica ci saranno i laboratori delle fattorie di Terranostra dedicati alla biodiversità, al lavoro nei campi e al mondo del latte, quest’ultimo in collaborazione con la Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi. Infine tutti i giorni sarà possibile scattarsi una foto ricordo nello spazio dedicato agli agriselfie.