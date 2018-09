La fila indiana più lunga al mondo di persone scalze in montagna

Il programma del Festival delle aree protette propone un’iniziativa a metà tra natura e gioco

Il Festival delle aree protette, in programma a metà settembre, vi offre questa opportunità: l’appuntamento è per la mattina di domenica 16 settembre (ore 8.30) a Villa Welsperg, sede del Parco naturale di Paneveggio Pale di San Martino, dove si daranno appuntamento tutti coloro che vorranno far parte della fila indiana più lunga al mondo di persone scalze in montagna.

il luogo scelto per questo evento unico è Villa Welsperg, la sede del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, nel cuore delle Dolomiti, in uno scenario di montagna magico a poco più di 1.000 metri di altitudine.

Il record è accessibile a tutti. Il luogo dove sarà realizzata la fila indiana sono i morbidi prati di fronte a Villa Welsperg, un terreno adatto anche a chi non conosce ancora il piacere di camminare a piedi nudi sull’erba.

Anche la partecipazione è gratuita: per iscriversi è necessario registrarsi online. La registrazione dà diritto alla partecipazione al record, mentre per le attività collaterali in programma (lezioni di yoga e/o barefoot) è possibile prenotarsi al momento della registrazione, con il versamento dell’eventuale quota il giorno stesso dell’evento.

Le condizioni di partecipazione prevedono che ogni partecipante dovrà essere a piedi nudi (senza scarpe né calze) e seguirà le indicazioni dello staff organizzatore. Ai partecipanti sarà chiesto di rimanere in fila indiana fino al completamento del percorso e del record, per una durata prevista di circa un’ora. Al ricordo sono ammessi anche bambini molto piccoli, purché sotto il controllo dei genitori: anch'essi dovranno partecipare a piedi nudi al momento della composizione della fila indiana, mentre i passeggini non potranno essere portati nella fila.

Il record verrà realizzato anche con tempo incerto o pioggia leggera. (pff)