La Lombardia alla Borsa Internazionale del Turismo

Dal 10 al 12 Febbraio, eventi e business networking in fiera. Regione Lombardia sarà presente alla manifestazione con stand di oltre 700 metri quadrati

«La Lombardia sarà grande protagonista alla BIT, un'occasione unica per mettere in mostra le nostre eccellenze artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche, per dimostrare al mondo di avere le potenzialità per diventare la prima meta turistica italiana».

Così Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, annuncia la presenza della Lombardia alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano da domenica 10 a martedì 12 Febbraio, storica manifestazione che dal 1980 riunisce nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo.

Insieme a 64 co-espositori lombardi, Regione Lombardia ed Explora, la sua Destination Management Organization, accoglieranno professionisti del settore e

visitatori presso un'area espositiva di oltre 700 mq, il cui format grafico riprende il concept di NEXT STOP? #inLOMBARDIA, la campagna promossa nell'ambito del tour internazionale di promozione della destinazione lanciato a Novembre 2018.

Lo stand è organizzato con un'Area Accoglienza Istituzionale, compreso di corner per la distribuzione del Passaporto turistico inLombardia e per la promozione dell'APP #inLombardia PASS. Cuore dell'area espositiva sarà l'Area Eventi, che ospiterà un ricco palinsesto di iniziative istituzionali e di promozione del territorio, oltre a 48 postazioni riservate agli operatori del B2B per la commercializzazione dell'offerta turistica lombarda, l'Area Promozione dello stand ospiterà 16 stakeholder del territorio per la promozione tematica ed esperienziale delle destinazioni.

«Regione Lombardia vuole essere protagonista alla BIT mettendo in mostra le sue bellezze artistiche, culturali, paesaggistiche ed ambientali - sottolinea l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Lara Magoni - L'obiettivo è esaltare l'attrattività dei nostri territori, puntando sul turismo internazionale, incrementando le occasioni di incontro e di business per gli operatori di settore, con una particolare attenzione alle opportunità b2c».

Dal cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci, che vedrà Milano e la Lombardia protagoniste con molti eventi ed iniziative speciali sul territorio, ai borghi, custodi di tradizione, autenticità, architetture e insospettati tesori nascosti, "la BIT farà risaltare una Lombardia che si pone come obiettivo ambizioso

quello di diventare la prima meta turistica in Italia. Senza dimenticare che la Borsa Internazionale del Turismo può rappresentare una importante opportunità per rafforzare la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. Un evento che, insieme ai numerosi happening sportivi internazionali, conferma l'alta vocazione turistico-sportiva della Lombardia" conclude l'assessore Magoni.

BIT sarà anche l'occasione per approfondire la sempre più organica strategia di promozione di inLombardia, che trova la sua massima espressione nel costante aggiornamento nei canali digitali del brand, il cui sito in-lombardia.it è grande protagonista perché aggregativo e capace mettere in rete tutta la filiera del turismo della regione.

Il sito è solo una delle vetrine di promozione turistica della regione, a cui si aggiungono i totem digitali distribuiti sul territorio e le app inLombardia Pass e inLombardia Bike, vetrine che sono popolate da un'interfaccia unica che consente integrazione di sistemi terzi e una redazione distribuita anche localmente sul territorio.

Oltre che ai consumatori B2C, l'ecosistema digitale turistico della Regione e del sistema camerale diventa anche strumento essenziale e innovativo per le operazioni B2B: infatti attraverso la piattaforma tutti gli operatori del settore potranno accedere a servizi come la prenotazione di fiere, organizzazione collettiva di Press e Blog tour, iniziative in campo formativo, workshop e campagne media e digital.

A gennaio 2019, sulla piattaforma sono stati inseriti 1013 luoghi di interesse, 3780 eventi, 754 possibili esperienze, circa 628 offerte di servizi ancillari e oltre 18385 accomodation grazie ad integrazioni tecnologiche con OpenData regionali, E015 e sistemi esterni di offerta turistica e ai caricamenti puntuali dei singoli operatori e territori.

Tra le partnership strategiche, invece, spicca quella con la Regione Puglia, che prevede un programma di sviluppo comune dell'attrattività turistica denominato Double Your Journey in Italy, con attività congiunte a livello nazionale e internazionale. Dopo il lancio della collaborazione in BIT nel 2018, l'esperienza londinese di WTM e quella moscovita di Buongiorno Italia appena trascorse, le due regioni si promuoveranno insieme in occasione di uno speciale 'Fuori BIT': un evento dedicato a buyer internazionali, stampa e influencer che si terrà al Belvedere Jannacci, al 31° piano di Palazzo Pirelli, lunedì 11 Febbraio.