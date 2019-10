La Lombardia in campo per la sicurezza stradale

Si è svolta a Milano a Palazzo Pirelli la nona edizione della giornata dedicata alla sicurezza stradale

Sono stati presentati questa mattina, giovedì 30 Ottobre, a Palazzo Pirelli a Milano, durante la nona edizione della giornata regionale della sicurezza stradale, i dati relativi all'incidentalità sulle strade della Lombardia nel 2018.

All'appuntamento hanno preso parte il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, il Direttore generale di Polis Lombardia, Fulvio Matone, e il Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Milano, Marco Bussetti.

Sintesi dei dati di Polis Lombardia: il numero di incidenti tra il 2017 e il 2018 rimane costante (32.552 nel 2017 e 32.553 nel 2018). Torna a crescere la mortalità (da 423 a 483), il 14,2% in più, anche se rimane inferiore rispetto alla media nazionale. Diminuisce l'indice di lesività (feriti ogni 100 abitanti). Tassi di mortalità in Lombardia sono inferiori rispetto alla media UE28 (48 contro 49,7; l'Italia e' 55,8 e la Svezia 25,3). Il costo sociale e' di poco inferiore ai tre miliardi di euro.



Nella citta' metropolitana di Milano si sono verificati più incidenti nel 2018, ma l'indice di mortalità e' inferiore alle altre (0,8 morti ogni 100 incidenti). Riduzione a Lecco e Varese, aumento a Brescia e Pavia. Crescono i morti a Lecco, Sondrio e Varese.



Sulle strade urbane il maggior numero di incidenti, ma il più basso indice di mortalità (-24,9% nel periodo 2010-2018) rispetto alle autostrade e alle strade extraurbane. E' su queste ultime la maggior parte dei morti: 45%. Per quanto riguarda le circostanze gli incidenti si verificano soprattutto tra veicoli in marcia (67,6%); l'11,5% riguarda investimenti di pedoni.



Queste le causa di incidentalità: distanza di sicurezza (13%), distrazione (12,6%), mancato rispetto della precedenza (10,4%), eccesso di velocita' (8,4%) e mancato rispetto dello stop (6,1%). Investimenti pedoni perche' le auto non si fermano in prossimita' delle strisce pedonali (41,9%).



Il mese con il maggior numero di incidenti è giugno (3.241), con una media di 108 incidenti al giorno; però la mortalità e' più alta a settembre (1,9 vittime al giorno). Morti e feriti soprattutto il sabato e la domenica, anche se il maggior numero di incidenti avviene mercoledì, giovedì e venerdì.

Si tratta soprattutto di uomini di età compresa tra i 30 e i 44 anni (18,5%), tra i 45 e i 54 anni (13,2%) e ultrasessantacinquenni (8,6%). Le donne tra i 30 e i 44 anni solo l'8,4% e sono il 6% tra i 45 e i 54 e 3,9% oltre 65 anni. Maggiori rischio mortalita' per gli over 65 anni (115 vittime), seguita da 30-44 anni (78 morti) e 45-55 anni (60 morti). L'85% e' italiano.