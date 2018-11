La Lombardia in difesa delle donne

Non sei da sola, fermiamo insieme la violenza', è lo slogan che lancia Regione Lombardia per presentare una settimana dedicata a sensibilizzare i cittadini sul contrasto alla violenza verso le donne.

"Non sei da sola" fermiamo insieme la violenza", è lo slogan che lancia Regione Lombardia per presentare una settimana dedicata a sensibilizzare i cittadini sul contrasto alla violenza verso le donne. Un evento caratterizzato da concerti, concorsi, coinvolgimento delle scuole e del Consiglio regionale, lancio di una nuova 'app', inaugurazione simbolica di una panchina rossa e illuminazione arancione di Palazzo Lombardia e del Grattacielo Pirelli.

Gli appuntamenti sono stati illustrati oggi, lunedì 12 Novembre, dall'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani, che ha scelto come testimonial Valentina Pitzalis, ambasciatrice di 'Fare x Bene onlus', vittima di aggressione e simbolo vivente del contrasto al sopruso di genere.

L'assessore Piani ha illustrato le iniziative in programma a partire da lunedì 19 fino al 25 novembre, domenica scelta dall'Onu come 'Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne'.

Lunedì 19 Novembre - concerto rock contro la violenza. In piazza Città di Lombardia, dalle ore 10.30 alle 13 evento di sensibilizzazione dedicato agli studenti dei IV e V anni delle scuole superiori; suonano la JC band e i Drum Theatre, con testimonianze dal palco. Durante la mattinata verranno lanciati la APP NSDS e il concorso di idee dedicato alle scuole per l'ideazione della nuova campagna 'Non sei da sola 2019'.



Martedì 20 Novembre - seduta del Consiglio. L'Assessore Piani presenterà le iniziative e i servizi attivati sul territorio da Regione Lombardia ai Consiglieri regionali, ai quali verrà consegnata da indossare la maglietta simbolo della campagna #nonseidasola.



Giovedì 22 Novembre - posa della panchina rossa. In piazza Città di Lombardia il Presidente Attilio Fontana e l'Assessore Silvia Piani poseranno una panchina rossa con targa celebrativa del 25 Novembre e commemorativa delle donne vittime di violenza. La panchina poi verrà spostata all'ingresso dell'N2 di Palazzo Lombardia.



23-23-24 Novembre. Adesione a campagna Onu "Orange the world". Il 39° piano di Palazzo Lombardia sarà illuminato di arancione unendosi simbolicamente alla campagna Onu Orange the world. Anche Palazzo Pirelli illuminerà la scritta "#nonseidasola".



25 Novembre - Giornata Internazionale eliminazione violenza alle donne.

Di seguito la situazione relativa al problema della violenza contro le donne secondo i dati dei servizi territoriali antiviolenza lombardi, diffusi in conferenza stampa dall'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità di Regione Lombardia Silvia Piani.



I servizi territoriali antiviolenza coprono tutte le provincie lombarde, con 27 reti territoriali, 50 centri e 74 case rifugio. ll totale delle donne che dal 1° Gennaio ad oggi si sono rivolte alle reti e ai centri sono 8.672, di cui 3.569 nella provincia di Milano, 1.103 in quella di Brescia, 637 di Bergamo e 633 nella provincia di Monza Brianza, per citare le prime quattro in ordine decrescente. Nelle provincie di Bergamo, Brescia e Milano sono stati aperti tre reti territoriali nuove e tre centri antiviolenza nuovi per ciascuna.



Per quanto riguarda i percorsi avviati nel 2008, su 3.890 contatti, ci sono state 2.362 accoglienze, con 1.473 donne che usufruiscono di servizi specialistici e 117 percorsi conclusi, a fronte di 241 abbandoni e sospensioni.



Nel 62% dei casi le donne contattano i centri per ricevere informazioni generiche, 49% per ascolto/sfogo, il 30% per avere informazioni legali, il 21% per seguire percorsi psicologici, il 10% ospitalità casa lavoro denaro, il 3% richieste sanitarie, il 2% per emergenza e l'1% per altro. Possibili anche più motivazioni.



Le donne prese in carico sono per il 61% italiane, di cui il 32% con meno di 34 anni, il 33% con un'età compresa tra 35 e 44 anni, per il 53% sono coniugate o conviventi, il 60% di loro ha figli minori, il 45% non lavora.



I maltrattanti sono: nel 56% dei casi il marito o il convivente, nel 18% l'ex marito o l'ex convivente. Nel 83% dei casi mettono in atto maltrattamenti psicologici, nel 71% maltrattamenti fisici, nel 32% maltrattamenti economici e nel 21% stalking. Sono possibili maltrattamenti di diversa natura.



I percorsi delle donne si sono conclusi: nel 66% dei casi in autonomia abitativa, nel 67% in autonomia economica, nel 69% con l'allontanamento del maltrattante.



Delle 2.362 donne accolte che si sono rivolte ai centri nel 2018, 2.304 sono state ascoltate telefonicamente e 1.720 hanno ricevuto colloqui di accoglienza. I servizi erogarti alle 1.473 donne prese in carico sono stati: 1.190 colloqui di accoglienza, 1006 ascolti telefonici, 999 consulenze psicologiche, 707 consulenze legali, 249 accompagnamenti ai servizi territoriali, 240 equipe/consulenza sociale, 163 percorsi psicoterapeutici, 141 assistenze legali, 67 ospitalità di I o II livello e 39 orientamenti al lavoro o all'autonomia abitativa