La Lombardia lancia "Fashion Graduate Italia 2018"

La settimana della Moda di Milano passa anche da Palazzo Lombardia, che ha inaugurato l'evento organizzato dalle scuole della Piattaforma Sistema Formativo Moda, in programma dal 26 al 29 Ottobre

La settimana della Moda di Milano passa anche da Palazzo Lombardia dove, al Belvedere del 39esimo piano, è stato presentato 'Fashion Graduate Italia 2018': l'evento, organizzato dalle scuole della Piattaforma Sistema Formativo Moda, è in programma dal 26 al 29 Ottobre presso il Base di via Bergognone a Milano. Saranno quattro giorni intensi di sfilate, talk e workshop per discutere e comunicare le tendenze di un settore cruciale per il tessuto produttivo sia locale che nazionale, in rapidissimo mutamento.

La presentazione, stamane lunedì 24 Settembre, è stata aperta dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana presente anche Melania Rizzoli assessore di Regione Lombardia con le deleghe all' Istruzione, Formazione e Lavoro. Obiettivo della manifestazione è agevolare l'incontro tra domanda e offerta, favorire l'approccio diretto tra studenti e mondo imprenditoriale per far si' che il 'sistema moda' possa attingere a piene mani tra le risorse umane migliori del territorio e rimanere competitivo nel tempo.