La presenza dell’orso in Valchiavenna

Incontro formativo sabato 13 Novembre sul tema la presenza dell'orso

A seguito delle predazioni a bestiame, verificatesi nei mesi di agosto e settembre in Valle Spluga, nell’ambito delle azioni previste per la conservazione e gestione della popolazione d'Orso bruno, Provincia di Sondrio e Regione Lombardia, hanno organizzato, per il giorno sabato 13 novembre p.v., una serata divulgativa, rivolta alla popolazione, in cui verranno presentati e discussi i vari aspetti legati alla presenza dell'Orso.

La presentazione si terrà presso l'Hotel Aurora, (via Rezia 73, Chiavenna), a partire dalle ore 20.30, ed è aperta a tutti gli interessati (obbligo di Green pass).

Locandina