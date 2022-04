La Roubaix al Museo del Ghisallo

Allacciamoci le cinture di sicurezza, la Passione (anche per il ciclismo), al Ghisallo, è da brividi aspettando la Santa Pasqua, che quest’anno coincide con la Parigi – Roubaix. Sabato 16 aprile 2022 è in programma, infatti il terzo appuntamento del progetto Cinema Ciclismo Turismo al Museo del Ghisallo, l’innovativo progetto multisensoriale del Museo del Ghisallo, promosso da Lombardia Musica in sinergia con il Museo del Ghisallo.

Il progetto, realizzato nell’ambito del programma biennale del distretto culturale del lago di Como chiamato PIC, Un tesoro di territorio, finanziato da Regione Lombardia e coordinato e sostenuto dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, rappresenta una modalità nuova per la piena valorizzazione del Museo collocato nel Comune di Magreglio.

Sabato 16 l’incontro multisensoriale programmato da questo speciale palinsesto di eventi sarà dedicato all’Inferno del Nord, la Parigi-Roubaix, una delle cinque classiche monumento, che si svolge nel nord della Francia fino al confine con il Belgio, la prova in linea che si svolge ogni anno la seconda domenica d'aprile (Pandemia permettendo). Nota anche come la regina delle classiche (la reine des classiques), questa corsa è una delle ultime classiche del pavé, ovvero tratti di strada pavimentati con cubi di porfido o ciottoli tondi che frenano la ruota e provocano continui sobbalzi e vibrazioni, mettendo in difficoltà ciclisti e mezzi meccanici, con forature e rotture all'ordine del giorno.

Vincere (o perdere) qui significa entrare comunque nella leggenda e la leggenda è quel velodromo, Roubaix, che aspetta i sopravvissuti del pavé. Per celebrare le immagini, in bianco e nero e a colori, che testimoniano la fatica dei campioni italiani che sono riusciti a primeggiare in questa gara, una vera prova di resistenza, fisica e tattica, arrivano le note inedite del Maestro Rossella Spinosa per una nuova partitura multisensoriale che va ad arricchire il patrimonio iconografico e musicale dell’Archivio Digitale del Museo (con anche AcdB di Alessandria).

Non era facile interpretare questo copione, dedicato alla classica del Nord, ma la musica di Rossella Spinosa sa trovare sempre la chiave della corsa e della sua umanità.

“È la prima volta che mi concentro non su un campione in corsa ma sul percorso dei campioni ed è successo che la corsa da commentare ha già, nella sua stessa natura, un “suono chiaro”. È il suono delle ruote sui ciottoli, inconfondibile. E allora in questo nuovo lavoro musicale, in prima esecuzione proprio il 16 aprile al Museo del Ghisallo, la mia partitura chiederà al pianoforte un sostegno della ricreazione di quel “suono” speciale. Una musica fatta di quel rumore inconfondibile, intriso della cantabilità del ricordo delle grandi gesta dei nostri ciclisti. Un’emozione da rendere il più reale possibile, riassaporandola sul grande schermo, comodamente seduti e immersi nell’atmosfera del Museo del Ghisallo”.

Questa è la profonda scelta compositiva di Rossella Spinosa, docente al Conservatorio di Mantova, il Maestro compone da sempre musiche per il cinema muto e ad oggi ha realizzato oltre 120 titoli cinematografici, diventando un punto di riferimento per cineteche, teatri e orchestre.

Il fine settimana pasquale al Museo del Ghisallo sarà intenso ed emozionantissimo, sabato, domenica e lunedì, come ogni giorno, apertura no stop, dalle 10 e 30 alle 17 e 30.

Intanto il Museo si prepara ad ospitare a fine mese – sabato 30 aprile 2022 - un evento internazionale che lo collega ai partner vincitori del progetto Mulm, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera lnterreg Italia-Svizzera V-A Asse Il Ambiente e Cultura. Il Museo del Ghisallo scollina con una pedalata dalla Svizzera al Museo per un progetto Interreg Italia – Svizzera di grande prestigio. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione ambientale e culturale dei territori ora attraversati e connessi dalla Galleria del San Gottardo.

Il 30 aprile ’22 al Museo anche una delegazione di amici e di giornalisti internazionali con la presenza speciale di Laurent Galinon, giornalista, scrittore e documentarista del ciclismo, che presenterà in anteprima italiana il suo Classiques - Lieux de culte et champions mythiques, volume edito Hugo Publishing dedicato a storie e luoghi leggendari del ciclismo. Galinon si porta in dote per questa giornata speciale tutti i suoi film-doc realizzati fino ad ora, 11 contributi digitali che animeranno la sala cinematografica del Museo del Ghisallo, la stessa intrisa dalla musica di Rossella Spinosa con le sue performances live omaggio dopo omaggio al grande ciclismo.

Per info il sito www.museodelghisallo.it

IL PROGETTO CCT – Cinema, Ciclismo, Turismo al Museo del Ghisallo

Anche quest’anno l’attività si concentrerà nella sala cinematografica del Museo, con la realizzazione di una serie di appuntamenti dedicati alla riscoperta di un patrimonio filmico speciale, ovvero non sonoro, musicato dal vivo, con musiche originali, nonché con la riscoperta di documentari e materiali dell’Archivio Digitale dei Musei del Ghisallo e AcdB, in grado di narrare la storia del Ciclismo. Ma non di meno il progetto vuole rappresentare una innovativa spinta al turismo, mediante una riscoperta del nostro territorio, con il montaggio di appositi video di valorizzazione dei luoghi, delle sue modifiche nel tempo, con uno speciale focus sempre sullo sport (il ciclismo naturalmente in maniera prioritaria).

L’effetto indotto, sperimentato con successo già nel 2021 (nonostante la Pandemia!) è di creare eventi in grado di attrarre pubblico e visitatori. L’anima compositiva dell’intero progetto è Rossella Spinosa, una delle compositrici più stimate e affermate a livello internazionale nella sonorizzazione del cinema muto, che ha ad oggi musicato oltre 120 pellicole storiche, divenendo la firma musicale della Cineteca Umanitaria già da diversi anni.

Qui di seguito ricordiamo le date dei prossimi appuntamenti:

Sabato 30 Aprile, ore 12 I Aspettando il Giro d’Italia

La corsa rosa a tappe che pedala nei meravigliosi paesaggi italiani volge quest’anno alla sua 105° edizione. Sogno di tutti i corridori professionisti, ogni edizione regala grandi emozioni. Il filmato ripercorre le più significative imprese sportive.

Tutti i contributi saranno presentati con esecuzione live delle musiche originali composte ad hoc da Rossella Spinosa. A completare la programmazione, due appuntamenti in date da definire per la presentazione delle due produzioni dedicate a Gino Bartali, che completa la trilogia e quella per il ciclismo femminile, tema dominante della stagione 2022 del Museo del Ghisallo.

Museo del Ghisallo è ormai da sempre un’esperienza multisensoriale e lo dimostra pedalando anche così. Musica Maestro. L’evento è ad ingresso gratuito su prenotazione.