La sostenibilità è un’occasione per i Comuni

Mercoledì 5 Giugno a Milano, numerosi dirigenti e funzionari provenienti da diverse province lombarde hanno partecipato all’iniziativa promossa dalla “Scuola per enti locali” di PoliS-Lombardia, l’unico ente in Italia ad aver predisposto un rapporto sulla sostenibilità, e da Anci Lombardia

“Sono i cittadini che devono acquisire la consapevolezza delle importanti opportunità offerte dagli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Ed è per questo che abbiamo voluto coinvolgere gli enti locali, con i quali vorremmo non solo aprire canali di comunicazione, ma strutturare insieme azioni concrete, pur nel rispetto delle sensibilità di ciascun amministratore”: il presidente di PoliS-Lombardia Leonida Miglio ha illustrato in mattinata, nel corso del seminario “L’Agenda ONU 2030 e gli obiettivi di sostenibilità come strumento di programmazione degli enti locali”, cosa si sta facendo affinché il “Rapporto Lombardia”, predisposto ogni anno da PoliS, diventi uno strumento operativo anche per i Comuni.

“Abbiamo esaminato molti programmi presentati in occasione delle ultime elezioni amministrative – ha spiegato Rinaldo Redaelli, segretario generale di Anci Lombardia – ed è emerso chiaramente che numerosi contenuti rientrano, spesso inconsapevolmente, tra gli obiettivi dell’Agenda 2030. Per questo intendiamo mettere a punto un metodo di relazione e di diffusione degli obiettivi che arrivi in modo più efficace agli amministratori locali e ai loro cittadini”. Un tema che non coinvolge solo il sistema della PA, ma anche il privato sociale e le imprese. “L’Agenda 2030 – ha evidenziato Pierluigi Stefanini, presidente dell’assemblea dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile – aiuta anche i privati, il terzo settore e il mondo dell’impresa. È un’opportunità da cogliere e sulla quale investire di più, non necessariamente risorse economiche. ASVIS ha presentato a Roma dieci proposte operative, che prevedono un forte raccordo della Presidenza del Consiglio con le Regioni, le Province e i Comuni”. Regione Lombardia ha fatto da apripista, perché è l’unica ad aver deciso di considerare strategica la sostenibilità predisponendo ogni anno un “Rapporto” specifico. “Come PoliSLombardia – ha evidenziato il direttore scientifico Armando De Crinito – stiamo declinando tutti i documenti di ricerca e gli studi proprio in funzione degli obiettivi ONU e attiveremo dei laboratori specifici, anche con l’ausilio di piattaforme social”.

La sostenibilità è una delle priorità strategiche individuate nel Programma regionale di sviluppo (PRS), con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi. “Anche le altre quattro – ha spiegato Sabrina Sammuri, direttore di funzione specialistica dell’Unità organizzativa programmazione e coordinamento Sistema regionale – hanno un impatto sullo sviluppo sostenibile. Abbiamo realizzato una mappatura di tutti gli ambiti del PRS e fatto un incrocio con le priorità dell’Agenda 2030.

I temi degli obiettivi ONU non sono solo di natura ambientale, ma riguardano lo sviluppo e la coesione sociale, così come la competitività”. La mattinata è proseguita con l’approfondimento sul “Rapporto Lombardia” da parte dei ricercatori di PoliS-Lombardia, una serie di azioni che Anci sta portando avanti e la formazione degli amministratori e del personale degli enti locali.