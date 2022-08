La Tosca e la Vedova Allegra nel cartellone del Teatro Sociale

L'opera di Puccini sarà rappresentata il 1° ottobre, l'operetta di Lehár il 14 aprile 2023

Il pubblico sondriese potrà assistere a un'opera lirica, "Tosca", e a un'operetta, "La vedova allegra", già in calendario al Teatro Sociale per la prossima stagione: i biglietti saranno in vendita a partire da martedì 9 agosto, nelle consuete modalità.

Per l'apertura della stagione, sabato 1 ottobre, il Coro dell'Opera di Parma, diretto da Emiliano Esposito, e l'Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, con Stefano Giaroli maestro concertatore e direttore, e la regia di Alessandro Brachetti, metteranno in scena "Tosca", opera in tre atti di Giacomo Puccini. Una delle più note opere liriche, un dramma che ha quale protagonista la cantante Floria Tosca, innamorata del pittore Mario Cavaradossi, ambientato a Roma nel 1800, nel giorno della battaglia di Marengo, il 14 giugno.

L'operetta "La vedova allegra" di Franz Lehár sarà proposta il 14 aprile 2023 dalla compagnia Teatro Musica Novecento con la regia di Alessandro Brachetti. In assoluto uno dei titoli più rappresentati nei teatri di tutto il mondo, l'operetta è ambientata a Parigi agli inizi del Novecento e vede al centro l'affascinante Hanna Glavari, la vedova del titolo, che ha avuto una cospicua eredità dal defunto marito banchiere.

I biglietti saranno in vendita attraverso i consueti canali, al Mvsa, a Cast e online: informazioni più dettagliate si trovano sul sito internet www.visitasondrio.it.