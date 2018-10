La Valtellina è più vicina con la tangenziale Ss 38

Grande partecipazione di residenti e curiosi e tanti sorrisi all'apertura a bici e pedoni della nuova tangenziale SS38 che consentirà a oltre 20 mila automobilisti al giorno un risparmio di tempo di 15 minuti nei loro spostamenti da e per la Valtellina.

L'assessore Sertori ha presenziato, domenica 28 Ottobre,alla 'biciclettata' sul nuovo tratto stradale che migliora notevolmente i collegamenti fra Milano e Sondrio, con importanti ricadute economiche e opportunità di sviluppo del turismo e delle attività produttive locali.



Per la realizzazione dell'opera, costata complessivamente 280 milioni di euro, la Regione ha contribuito con un finanziamento di 88 milioni. Dallo Stato sono arrivati 110 milioni mentre la parte rimanente dell'importo è stata erogata dal territorio: 37 milioni sono stati messi a disposizione dalla Provincia di Sondrio, 40 milioni dal BIM (Bacino Imbrifero Montano) e 5 milioni dalla Camera di Commercio. Cifre importanti per un'opera strategica per l'intera Lombardia.

Per quello che riguarda i prossimi passi per il miglioramento dei collegamenti viabilistici locali, la Regione si concentrerà sulla tangenziale di Tirano, altro nodo nevralgico per la viabilità della Provincia di Sondrio. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) lo scorso 25 Ottobre ha dato il via libera al progetto definitivo, quello esecutivo sarà redatto entro la fine dell'anno e nel 2019 si arriverà a bandire la gara d'appalto, per un importo pari a 143 milioni di euro già interamente finanziato.