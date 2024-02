Ladro latitante catturato dalla Polizia di Stato a Sondrio

L'uomo senza fissa dimora aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio

Venerdì 16 febbraio, la Squadra Mobile della Questura di Sondrio ha arrestato un uomo di 37 anni originario della Croazia. L'uomo, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, era stato condannato nel 2009 per il reato di furto aggravato e deve ancora scontare 2 anni di reclusione.

Lo stesso aveva fatto parte di un gruppo di cittadini dell’est Europa specializzato nei furti agli esercizi commerciali commessi in Toscana, in particolare nella provincia di Pisa. I suoi complici erano già stati tutti catturati.

Gli agenti della Questura, a seguito di corrispondenze investigative sviluppate in questi ultimi giorni, sono riusciti a rintracciare l’uomo in una struttura ricettiva di Sondrio mentre, con le valigie in mano, stava per lasciare la città in compagnia della fidanzata.

Gli investigatori stanno vagliando la possibilità che il soggetto sia venuto in Valtellina per commettere furti nelle abitazioni. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Sondrio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.