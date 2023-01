L’Anvgd Milano presenta “Una vita con il cappello alpino”

Per far conoscere e tramandare la storia della Venezia Giulia, in collaborazione con l’Associazione Italiani di Pola e dell’Istria – Libero Comune di Pola in Esilio, si terrà una nuova conferenza durante la quale i Gen. C.A. Silvio Mazzaroli ci parlerà del suo libro: "Una vita con il cappello alpino"

Domani, martedì 24 gennaio, alle ore 18:00, in diretta sulla pagina Facebook ANVGD di Milano. Per far conoscere e tramandare la storia della Venezia Giulia, in collaborazione con l’Associazione Italiani di Pola e dell’Istria – Libero Comune di Pola in Esilio, si terrà una nuova conferenza durante la quale i Gen. C.A. Silvio Mazzaroli ci parlerà del suo libro: "Una vita con il cappello alpino"

Silvio Mazzaroli, nato a Trieste il 14.01.1942, in qualità di Ufficiale delle Truppe Alpine, è stato impiegato nelle Brigate Alpine “Julia”, “Taurinense” e “Cadore”, ricoprendo tutti gli incarichi di comando previsti. Ha frequentato la Scuola di Guerra, lo Staff College in Inghilterra ed il Centro Alti Studi della Difesa di Roma. In qualità di Ufficiale in Servizio di Stato Maggiore, è stato ripetutamente impiegato presso la Stato Maggiore dell’Esercito in Roma, nei settori ordinativo e logistico.

Con il libro "Una vita con il cappello Alpino" il generale Silvio Mazzaroli ci porta a rivivere i principali eventi della nostra storia nazionale tra la seconda metà del secolo scorso e l’inizio di questo nuovo millennio.

È impressionante la mole di episodi dei quali Mazzaroli è stato testimone o ai quali ha partecipato direttamente, nella sua veste di soldato d’Italia o da semplice ma consapevole cittadino di questa Nazione. Dall’entusiasmo liberatorio con il quale festeggia, assieme al padre e all’intero popolo triestino, la fine della sanguinaria occupazione titina della sua città, fino al congedo, avvenuto da Comandante della Regione Militare Friuli-Venezia Giulia nel 2002.

Nel racconto Una vita con il Cappello Alpino si intrecciano gioiosi episodi di vita personale, le tappe di una lunga e brillante carriera, i molti successi ma anche la narrazione in presa diretta degli eventi, spesso drammatici, che hanno caratterizzato la nostra storia recente.

La videoconferenza sarà successivamente visibile sul canale YouTube ANVGD Comitato di Milano.