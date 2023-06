L’Anvgd Milano ricorda l’allenatore triestino Nereo Rocco

Nereo Rocco rappresenta un pezzo di storia per Trieste, la città in cui nacque nel 1912, e per tutte le piazze in cui svolse la sua carriera di allenatore, iniziata proprio nel capoluogo giuliano e proseguita tra Torino, Firenze e soprattutto Milano, sponda rossonera, diventando l’allenatore più vincente nella storia del Milan.