Lavorare all’unisono per il bene globale

Messaggio dell’ambasciatore di Taiwan in Italia S.E. Lee

Proponiamo un messaggio di Jaushieh Joseph Wu Ministro degli Affari Esteri Repubblica di Cina (Taiwan)

«La comunità globale sta affrontando una serie di crisi senza precedenti: dalla sfida in corso alle varianti del COVID-19 e gli sforzi in stallo sui cambiamenti climatici, alle interruzioni della catena di approvvigionamento e all'invasione non provocata dell'Ucraina da parte della Russia. Ora più che mai, le crescenti intimidazioni retoriche e militari della Cina stanno mettendo in pericolo la pace e la stabilità regionali. Tutte queste cose avranno un impatto sulla sicurezza e sul benessere del mondo. Quando i membri delle Nazioni Unite si incontreranno di nuovo a New York quest'anno, è opportuno ricordare a questi leader che tutte le persone - incluso il popolo taiwanese - meritano di far sentire la propria voce e di essere parte dello sforzo collaborativo per affrontare queste sfide per il bene globale .

Taiwan, faro di democrazia in Asia e forza positiva nel mondo, è un prezioso partner che può essere d’aiuto nel superare queste sfide globali. Dallo scoppio della pandemia di COVID-19, Taiwan ha fornito supporto umanitario in tutto il mondo, comprese le forniture mediche e delle necessarie mascherine, oltre a sviluppare e condividere il proprio vaccino. Taiwan ha anche inviato oltre 550 tonnellate di aiuti umanitari al popolo ucraino in seguito all'invasione russa del loro paese, oltre ad aver donato oltre 40 milioni di dollari per i rifugiati ucraini.

Inoltre, Taiwan è impegnata nella lotta al cambiamento climatico, con un progetto di azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050 e politiche in corso per aiutare a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Essendo la ventiduesima economia mondiale in termini di PIL e un importante produttore di semiconduttori, Taiwan svolge un ruolo chiave nelle catene di approvvigionamento globali. E come difensore della democrazia, Taiwan sta lavorando per salvaguardare lo status quo e sostenere l'ordine internazionale basato sulle regole. Mentre la Cina usa la coercizione per esportare il suo marchio di autoritarismo all'estero, Taiwan lascia che la sua società libera e aperta dia l'esempio.

Purtroppo, Taiwan non è in grado di prendere parte al più grande e importante forum di cooperazione globale a causa dell'incessante repressione da parte della Repubblica popolare cinese (RPC). Confondendo deliberatamente il proprio principio dell’"Unica Cina" con la Risoluzione 2758 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - che ha determinato chi rappresenta la "Cina" all’interno dell'organizzazione, circa 50 anni fa - Pechino sta fuorviando il mondo diffondendo l’informazione errata secondo cui Taiwan fa parte della RPC. Contrariamente a queste false affermazioni, la risoluzione non prende posizione su Taiwan, né include la parola "Taiwan". Lo status quo a lungo termine è che la Repubblica di Cina (Taiwan) e la RPC sono giurisdizioni separate, nessuna delle quali è subordinata all'altra. Il popolo di Taiwan può essere rappresentato nella comunità internazionale solo dal suo governo libero e democraticamente eletto.

L'errata interpretazione della risoluzione 2758 dell'Assemblea Nazionale delle Nazioni Unite ha privato a lungo Taiwan del diritto di partecipare alle Nazioni Unite e alle sue agenzie specializzate, e ha anche negato alla comunità internazionale l'opportunità di beneficiare dei contributi di Taiwan. Peggio ancora, gli sforzi della RPC per riscrivere lo status di Taiwan alle Nazioni Unite minano ulteriormente la pace e la stabilità globali. Le recenti pericolose manovre militari di Pechino che circondano Taiwan sono un esempio calzante.

La Carta delle Nazioni Unite afferma chiaramente che gli scopi e i principi delle Nazioni Unite sono il mantenimento della pace e della stabilità internazionali e che le controversie internazionali dovrebbero essere risolte tramite mezzi pacifici. Tuttavia, Pechino continua a condurre esercitazioni militari nelle aree intorno a Taiwan, minando lo status quo nello Stretto di Taiwan, aumentando le tensioni, incidendo sul commercio e sui trasporti internazionali e mettendo a rischio la pace e la sicurezza regionale. Tali azioni irresponsabili devono essere condannate e fermate. Date le circostanze attuali, è ancora più importante che l'ONU e i suoi Stati membri smettano di consentire a tale membro, che ironicamente è un membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU, di dettare le posizioni dell'organizzazione secondo la propria agenda politica. Accettare le affermazioni illecite della Cina su Taiwan destabilizzerà solo la regione, il che è anche contrario allo scopo stesso delle Nazioni Unite.

Taiwan difenderà con risolutezza la propria sovranità e sicurezza. In qualità di membro responsabile della comunità internazionale, Taiwan continuerà anche a esercitare moderazione in risposta alle provocazioni della Cina, e lavorerà insieme a paesi che la pensano allo stesso modo per mantenere la pace e la stabilità nella regione. E come abbiamo dimostrato al mondo nel corso degli anni, continueremo ad adempiere alle nostre responsabilità internazionali impegnandoci attivamente e contribuendo alla comunità internazionale.

Il tema della 77a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, "Un momento spartiacque: soluzioni trasformative per sfide interconnesse", ci ricorda in modo evidente le gravi sfide che la comunità internazionale deve affrontare: la pandemia di COVID-19, la carenza di cibo e di energia, l’interruzione delle catene di approvvigionamento globali, il cambiamento climatico, e l'elenco potrebbe continuare. Quando l'ONU parla di "soluzioni congiunte" e "solidarietà" per affrontare "crisi interconnesse", non potremmo essere più d'accordo. Taiwan è più che disponibile e in grado di far parte di tali soluzioni congiunte. E i 23,5 milioni di taiwanesi resilienti non dovrebbero sicuramente essere esclusi da sforzi globali così importanti.

Siamo grati che i paesi di tutto il mondo stiano iniziando a rendersi conto di ciò che Taiwan può offrire e che molti sostengono la solida partecipazione di Taiwan al sistema delle Nazioni Unite. Tra questi, il 6 luglio di quest'anno il Parlamento dell’Unione Europea ha approvato a stragrande maggioranza una risoluzione che esprime sostegno alla significativa partecipazione di Taiwan alle organizzazioni internazionali. Anche i paesi del G7 hanno espresso un sostegno simile. In particolare, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha pubblicamente incoraggiato tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ad unirsi agli Stati Uniti nel sostenere la significativa partecipazione di Taiwan al sistema delle Nazioni Unite, lo scorso ottobre.

I nostri ostacoli condivisi richiedono tutti ai posti di manovra. Quelle gravi crisi interconnesse non possono essere risolte finché il mondo intero non si riunisce. Taiwan ha dimostrato di essere un partner affidabile e indispensabile e il popolo taiwanese è pronto a contribuire. Lavoriamo insieme per il bene globale!»