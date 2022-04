Sondrio bando itinerari di regione Lombardia presentati 25 progetti

Il 31 marzo si è chiusa la procedura per presentare le domande al 'bando Itinerari' per la concessione di contributi per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi tratti della rete escursionistica, della rete viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili.

Presentate 161 domande, di cui 121 da parte dei Comuni e 40 da altri soggetti. Il valore delle proposte è pari a 72.234.602,21 euro, con richiesta di contributo per 62.771.718,38 euro. Tra le proposte, 72 interessano i sentieri, 49 la viabilità agro-silvo-pastorale e 40 piste ciclabili e ciclopedonali.

Dai territori valtellinesi 46 domande per il 'bando Itinerari' di cui 35 da Comuni e 11 da altri soggetti) con un valore di realizzazione pari a 14.462.628,23 euro per cui si chiede un contributo pubblico di 12.327.786,91 euro. Nello specifico, sono 25 i progetti per i sentieri, 15 per la viabilità agro-silvo-pastorale e 6 per piste ciclabili e ciclopedonali.

