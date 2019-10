Legge di Bilancio sparito il bonus verde

Assessore lombardo Rolfi "E' sparito il bonus verde. Il Governo ecologista solo a parole. In Lombardia 6762 imprese"

«Il governo italiano si dimostra ecologista solo a parole. Togliere il bonus verde dalla Legge di Bilancio significa danneggiare pesantemente il comparto florovivaistico e le nostre città, dato il successo della misura. La sostenibilità ambientale si persegue con incentivi alle buone pratiche, non con tasse e divieti. La Regione Lombardia farà di tutto affinché questa agevolazione venga reinserita». Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia in merito alla proposta di Legge di Bilancio 2020 avanzata dal governo italiano, dove non viene citata la riconferma del bonus verde, ossia l’agevolazione che permette ai cittadini di riqualificare gli spazi verdi usufruendo della detrazione fiscale del 36%.

«Il governo contraddice se stesso: nel Decreto Clima di pochi giorni fa viene riconosciuta la capacità del verde di ripulire l’aria e riqualificare le nostre città, ora si tolgono le agevolazioni per il verde urbano. Per combattere i cambiamenti climatici dobbiamo fare azioni concrete, incentivare chi investe nel verde specialmente in città, non sparate ideologiche aggiunge Rolfi. “Il bonus verde tra l’altro era un incentivo a dichiarare i pagamenti. Il governo che annuncia la lotta all’evasione fiscale ha fatto un autogol».

Il valore della produzione florovivaistica in Lombardia è di 222 milioni di euro all'anno, il 9% del totale nazionale. Nel 2017 in Lombardia risultano attive 6.762 imprese così suddivise a livello provinciale: Bergamo 779; Brescia 896; Como 931; Cremona 203; Lecco 445; Lodi 99; Mantova 412; Milano 1.066; Monza B. 524; Pavia 338; Sondrio 117; Varese 952. Totale 6.762