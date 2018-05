L'Esercito Italiano spegne 157 candeline

Il presidente del Consiglio regionale lombardo, Alessandro Fermi, martedì 8 Maggio, alle celebrazioni del 157° anniversario della costituzione dell’Esercito italiano ,a Milano, Palazzo Cusani

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi domani martedì 8 Maggio interverrà alle celebrazioni del 157° anniversario della costituzione dell’Esercito italiano, in programma alle ore 11 a Milano a Palazzo Cusani in via Brera 15.

Prenderanno parte alla cerimonia il Comandante del Corpo d’Armata italiano di Reazione rapida alla NATO Generale di Corpo d’Armata Roberto Perretti e il Comandante del Comando Militare Esercito Lombardia Generale Michele Cittadella. Sarà presente anche il Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere Emanuela Piantadosi.