Neve a Livigno per il Comitato Olimpico Internazionale

Sopralluogo della Commissione di Valutazione del Comitato Olimpico Internazionale oggi, mercoledì 3 Aprile, a Livigno e a Bormio, in Valtellina.

L'assessore regionale con delega alla Montagna, Enti Locali e Piccoli Comuni e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, stamane mercoledì 3 Aprile, è presente in occasione del sopralluogo della Commissione di Valutazione del Comitato Olimpico Internazionale a Livigno e a Bormio, in Valtellina.

La delegazione accompagnata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha visitato i siti inseriti nel masterplan dalla candidatura di Milano-Cortina per i Giochi olimpici invernali del 2026.

La delegazione è arrivata sotto i fiocchi di neve e ha potuto ammirare un paesaggio davvero affascinante. «A Livigno - ha aggiunto il sottosegretario alla Presidenza - puntiamo molto sull'Accordo di programma con il Comune per la realizzazione della piscina di 50 metri in acqua grande, che vorremmo che diventasse un centro di riferimento per gli atleti di alto livello. Le autorità svizzere hanno poi assicurato l'apertura, durante il periodo olimpico, del Passo della Forcola così da far defluire gli spettatori anche da questo versante. Ora - ha concluso l'assessore regionale alla Montagna - Regione e Governo si stanno concentrando sul completamento della tangenziale di Sondrio. Quest'ultima infrastruttura renderà più veloce e sicuro il collegamento della Valtellina a Milano e al resto d'Italia. Abbiamo tutte le caratteristiche per poter fare bene e conquistare le Olimpiadi Invernali del 2026, una occasione straordinaria per Milano, Cortina, il Veneto, la Lombardia: i valtellinesi, ne sono certo, saranno in grado di dare lustro a tutta l'Italia».