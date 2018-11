Lo stambecco delle Alpi al Sondrio Festival

“L'Arca di Noè”, ha intrattenuto il pubblico del Sondrio Festival per la terza serata della 32esima edizione al Teatro Sociale

La terza serata del Sondrio Festival svoltasi, sabato 17 Novembre, era dedicata allo stambecco delle Orobie, a cui è dedicata anche una mostra in piazza Garibaldi. A raccontare la storia di questo affascinante animale Luca Pelliccioli, socio del CAI sezione di Bergamo e vice presidente del Comitato Scientifico Centrale.

La serata si è aperta con un breve intervento di Ebe Giacometti e Serena Longaretti, vicepresidente nazionale e presidente regionale lombardo di “Italia Nostra”, che hanno illustrato l'attività dell'associazione che ha nella mission la salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali, con particolare riferimento ai Parchi.

Alle 18, invece, è stato presentato il documentario fuori concorso “La nostra Pietra” di Alessandro Soetje (Germania/Italia), prodotto da Alpenway Media Production GmbH del valtellinese Alessandro Melazzini, in collaborazione con Nantucket. È la storia di come un imprenditore eccentrico e visionario, Daniele Kihlgren, scoprì e cercò di far tornare a vivere un borgo medioevale all’interno del Parco d'Abruzzo, Santo Stefano di Sessanio. Si tratta della seconda proiezione assoluta del film in Italia dopo il debutto al Festival di Montreal nell’agosto scorso.

Dopo l'intervento di Maria Luisa Cocozza e Luca Pelliccioli, i documentari in concorso di sono appropriati della scena.

Il viaggio è partito dall'Australia con il documentario “Tasmania – Terra strana e meravigliosa” di Matt Hamilton. La Tasmania è un’isola dell’Australia ma è un mondo a sé che ospita una straordinaria popolazione di diavoli neri e di wallaby bianchi. Qui gli alberi si innalzano fino a 100 m e le luci verdi dell’aurora australe danzano nel cielo meridionale. La Tasmania è l’ultimo approdo a sud prima dell’Antartide e qui tutto è influenzato dall’isolamento, dal clima fresco e dalle distinte stagioni.

Dalla Tasmania alla “Corea selvaggia – Oltre i confini”, documentario di James Reed prodotto in Austria. La famosa zona demilitarizzata della Corea esiste da quasi 70 anni, al confine fra due nazioni nemiche, dove la tensione rimane ancora alta. Tuttavia fra le barriere di filo spinato e le migliaia di mine terrestri disseminate sul territorio, un meraviglioso ambiente naturale popolato da cinghiali, calabroni giganti e rare gru, convive pacificamente con le testimonianze della guerra.

I documentari verranno proiettati nuovamente, in replica, oggi alle 16.00. Questa mattina, domenica 18 Novembre, alle 11 in programma l'incontro dal tema “Fare impresa in un territorio montano” promosso da Confartigianato Sondrio, con la cerimonia di premiazione delle eccellenze imprenditoriali.

Inoltre, alle 18 prevista la proiezione di due documentari fuori concorso:

PIAGA (Plágan) - di Koldo Almandoz. PRODUZIONE: Txintxua Films - Spagna 2017. DURATA: 10 min.

Piaga: dal latino plaga, “colpo”, “ferita”; significa comparsa massiccia o repentina di esseri viventi della stessa specie che causano gravi danni a popolazioni animali o vegetali; abbondanza di qualcosa dinocivo.

UOMINI E LUPI SULLE ALPI IN 10 DOMANDE di Beppe Meneguz, Massimo Ferrier, Luca Rossi, Gianni Valente. PRODUZIONE: Digicast - Italia 2018. DURATA: 54 min.

Con il documentario, gli autori si propongono di fornire informazioni il più possibile obiettive sulla problematica della presenza del lupo sulle Alpi, raccogliendo molti pareri sulle modalità possibili di coesistenza fra uomo e lupo, con uno sguardo anche su quello che succede negli altri paesi dell’arco alpino.