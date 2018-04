Lombardia, giunta Fontana: riduzione super ticket e nidi gratis

A un mese dalle elezioni in Lombardia, oggi mercoledì 4 Aprile, i primi provvedimenti della giunta Fontana

A un mese esatto dalle elezioni regionali in Lombardia, stamane, mercoledì 4 Aprile, a Palazzo Lombardia si è svolto il primo incontro della Giunta Fontana. I provvedimenti affrontati sono stati la riduzione del 50 per cento del super ticket e gli asili.

L'assessore alle Politiche sociali abitative e disabilità Stefano Bolognini ha esposto le novità riguardanti il provvedimento con cui si cercherà di aumentare il numero delle famiglie che potranno beneficiare degli asili nido. Una delle novità del provvedimento della giunta è il raggiungimento del 15 per cento in più dei posti in convenzione per i Comuni rispetto a quelli convenzionati nell'anno 2017-2018.

I requisiti: indicatore Isee 2018 inferiore o uguale a 20.000 euro; i genitiori entrambi residenti in Lombardia occupati o in fruizione di percorsi di politiche attive del lavoro.

L'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha esposto i punti principali per la riduzione del provvedimento riguardante la riduzione del 50 per cento del super ticket, fino ad un valore massimo di 15 euro per ricetta.

L'assessore Gallera, è ritornato sul tema sicurezza del lavoro, dove la Regione è sempre in prima linea, anticipando che la Lombardia entro fine Aprile convocherà il Comitato di coordinamento e la cabina di Regia per un aggiornamento rispetto alla programmazione degli interventi di controllo in materia di salute e sicurezza nelle aziende.