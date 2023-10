Lombardia a sostegno delle piccole e medie imprese sui mercati esteri

Regione Lombardia sostiene concretamente le micro, piccole e medie imprese lombarde nella competizione sui mercati esteri.

Regione Lombardia sostiene concretamente le micro, piccole e medie imprese lombarde nella competizione sui mercati esteri.

Attraverso il bando 'Export 2023', promosso dalle Camere di Commercio lombarde e gestito da Unioncamere Lombardia, sono disponibili contributi a fondo perduto fino a 15.000 euro per le aziende che intendono sviluppare progetti di internazionalizzazione con l'aiuto di figure dedicate come esperti di import-export e digital export manager.

"Con questa misura supportiamo - ha evidenziato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi - le imprese lombarde che decidono di affacciarsi a nuovi mercati internazionali. Regione è in campo per favorire la competitività della nostra economia, mettendo a disposizione risorse, strumenti e agevolazioni per consentire alle imprese di crescere e affrontare la sfida decisiva dell'internazionalizzazione".

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore Guidesi, l'ampliamento della platea dei beneficiari, includendo la possibilità di presentare domanda anche alle medie imprese; allo stesso tempo, è stato esteso l'elenco dei settori delle imprese beneficiarie.

La dotazione del bando 'Export 2023: nuovi mercati per le micro e piccole imprese lombarde' ammonta a 1.805.000 euro, di cui 1 milione stanziato da Regione Lombardia e 805.000 euro dalle Camere di Commercio lombarde.

I dettagli della misura sono consultabili sul sito bit.ly/3RRSYz2, gestito da Unioncamere Lombardia, soggetto attuatore dell'intervento.

"Il sistema camerale lombardo - ha aggiunto Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia - da sempre supporta le imprese per l'apertura verso i mercati internazionali e in particolare aiuta le piccole imprese che si affacciano all'estero per la prima volta. Il bando mira proprio a stimolarle e l'ampliamento della platea consentirà di raggiungere un numero sempre maggiore di imprese, aumentando l'efficacia della misura".