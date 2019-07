Lombardia alla Polizia Locale oltre un milione per la sicurezza

La Polizia locale della Lombardia si e' dotata di un fondo, pari a 800.000 euro, per risarcire chi subisce danni a seguito di aggressioni e incidenti sul lavoro

«Da oggi la Polizia locale della Lombardia si è dotata di un fondo, pari a 800.000 euro, per risarcire chi subisce danni a seguito di aggressioni e incidenti sul lavoro». Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato, commentando l'approvazione di un emendamento al Bilancio in Consiglio regionale.

Una misura necessaria, ha evidenziato l'assessore, il lavoro delle Polizie locali nel corso di questi anni e' cambiato, i rischi sono sempre più' aumentati. Si parte con uno stanziamento totale di 800.000 euro per gli anni 2020 e 2021 (400.000 euro annui), che potrà essere eventualmente aumentato. l prossimo passo - ha detto ancora De Corato - sarà la modifica della legge 6 del 2015, in particolare l'articolo 19 (fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale): aggiungeremo, alla difesa penale, anche quella civile, ogginon prevista.

Inoltre è stato incrementato incrementato commentando l'approvazione di un altro emendamento il fondo per tutelare gli anziani da truffe: da 170.000 euro siamo passati a 370.000 per il 2020. Realizzeremo una campagna di sensibilizzazione.

Con un altro emendamento è previsto di stanziare 60.000 euro per il 2019 e il 2020 (30.000 annui) per la mappatura geolocalizzata dei beni confiscati alla criminalità destinati agli Enti locali. Altri 20.000 euro per un ulteriore emendamento approvato serviranno inoltre a sviluppare un sistema applicativo SIMI (Sistema Informativo Migranti), che permetterà ' di acquisire le informazioni relative ai richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza del territorio regionale. Si tratta di uno strumento importante, per avere finalmente un quadro preciso su un fenomeno che spesso sembra sfuggire al controllo.