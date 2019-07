Fondi al Comune Valfurva e provincia di Sondrio dalla Regione

Dal Consiglio Regionale via libera per fondi destinati allo sviluppo del territorio della Provincia di Sondrio e al Comune Valfurva per i danni causati dalla frana Ruinon

Via libera dal Consiglio Regionale Lombardo all’emendamento all’Assestamento al Bilancio che destina ad interventi a sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio della Provincia di Sondrio, le somme rimanenti dal processo di liquidazione della Società di Sviluppo locale SpA e 200 mila euro, per la valorizzazione dell’offerta turistica del Comune di Valfurva, gravemente danneggiato dalla situazione di emergenza connessa ai movimenti della frana del Ruinon.

«Si tratta - spiega il consigliere valtellinese Simona Pedrazzi, firmataria del provvedimento - delle risorse rimanenti, pari a 4.131.665 euro, stanziate per fronteggiare le disastrose conseguenze delle eccezionali avversità atmosferiche che colpirono, nell’estate 1987 non solo la Valtellina ma anche altre aree limitrofe delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco. Lo Stato, allora, intervenne con una Legge Speciale detta Legge Valtellina, stanziando nel 1990 circa 1.239.500.000 euro con l’obiettivo principale di raggiungere condizioni di stabilità idrogeologica dei territori colpiti e di creare migliori condizioni di sviluppo socio-economico per le popolazioni residenti nel territorio coinvolto. Successivamente, Regione Lombardia, approvò nel 1992 il “Piano per la Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como”, all’interno del quale fu costituita la Società di Sviluppo Locale, cioè un soggetto operatore distinto dalla Pubblica Amministrazione, alla quale, tramite un’apposta Convenzione, fu affidato un fondo di dotazione finanziaria proprio per effettuare interventi diretti e indiretti nei settori industriale, turistico, finanziario e dei servizi. La stessa Convenzione, stabiliva tra l’altro, che nel caso di cessazione di attività e liquidazione della società il fondo di dotazione sarebbe dovuto tornare nelle disponibilità di Regione Lombardia per essere poi destinato ad interventi di sviluppo del sistema economico della Provincia di Sondrio. Con l’emendamento approvato oggi dall’aula, - conclude Pedrazzi - viene dunque applicata tale disposizione, destinando quindi più di 4 milioni di euro alle necessità socio-economiche del nostro territorio».

Il consigliere valtellinese prosegue «La chiusura della strada di accesso alla Valle e le limitazioni orarie al transito imposte dall’incombere della frana, - spiega il consigliere Pedrazzi- hanno avuto come conseguenza, tra le altre cose, la disdetta da parte dei turisti di molte prenotazioni che ha causato una consistente riduzione delle presenze turistiche in un momento cruciale della stagione. Ciò, purtroppo, ha pesantemente penalizzato le attività economiche della Valle. L’emendamento approvato in Consiglio - prosegue Pedrazzi - è finalizzato, attraverso una spesa di 200 mila euro, a favorire tutte quelle iniziative che possono essere di sostegno alle attività economiche ed alla accessibilità e promozione dell’offerta turistica nel Comune di Valfurva. Sarà poi la Giunta Fontana, con un successivo provvedimento, a definire criteri, modalità e ambiti di intervento per la realizzazione di queste iniziative. Una volta superata l’emergenza recente, - conclude Pedrazzi - sarà anche fondamentale intraprendere un’adeguata attività di comunicazione e sensibilizzazione per favorire la ripresa dei flussi turistici, l’attività delle strutture ricettive e ristoratrici e quelle degli esercizi commerciali presenti nell’area interessata».