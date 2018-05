Lombardia: Commissioni eletti i primi cinque nuovi Presidenti

Sardone (FI) al Bilancio, Cappellari (Lega) agli Affari istituzionali Monti (Lega) alla Sanità, Senna (Lega) alle Attività Produttive, Palumbo (FI) al Territorio

Il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi (FI), ha presieduto, martedì 8 Maggio, le votazioni per il rinnovo delle prime cinque Commissioni Consiliari permanenti. Per domani, mercoledì 9 Maggio, sono in calendario le votazioni, a partire dalle ore 10, per il rinnovo delle altre tre Commissioni permanenti e delle cinque Commissioni speciali.

Ecco i Presidenti e gli Uffici di Presidenza eletti, martedì 8 Maggio

Commissione Bilancio

Presidente Silvia Sardone di Forza Italia, Vice Presidente Marco Colombo della Lega, Consigliere Segretario Ferdinando Alberti del Movimento 5 Stelle.

Commissione Affari istituzionali

Presidente Alessandra Cappellari della Lega, Vice Presidente Jacopo Scandella del Partito Democratico, Consigliere Segretario Gabriele Barucco di Forza Italia.

Commissione Sanità

Presidente Emanuele Monti della Lega, Vice Presidente Simona Tironi di Forza Italia, Consigliere Segretario Antonella Forattini del Partito Democratico.

Commissione Attività Produttive

Presidente Gianmarco Senna della Lega, Vice Presidente Paola Romeo di Forza Italia, Consigliere Segretario Samuele Astuti del Partito Democratico.

Commissione Territorio

Presidente Angelo Palumbo di Forza Italia, Vice Presidente Andrea Monti della Lega, Consigliere Segretario Massimo De Rosa del Movimento 5 Stelle.