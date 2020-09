Lombardia creatività motore per ripartire

Dal 22 Settembre possibilità a imprese di accedere a 385.000 euro

"Un premio che assume un significato particolare, che testimonia il nuovo slancio di un settore, il design, fondamentale per l'economia della Lombardia e del Paese. Estro, genio e fantasia sono le caratteristiche del nostro 'saper fare' artigiano, qualità che rendono il Made in Italy vincente. Il design ci porterà dove ci siamo fermati, il 'motore' di oggi, ieri e domani". Così l'assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing Territoriale è intervenuta nel corso della cerimonia di assegnazione del 'XVI Premio Compasso d'Oro ADI'.

Un'edizione davvero importante, perché "per la prima volta - ha ricordato l'assessore regionale - gli oggetti premiati hanno una casa, grazie all'apertura dell'ADI Design Museum-Compasso d'Oro di Milano, un luogo dove saranno raccolti ed esposti i pezzi appartenenti alla Collezione storica che hanno reso celebre in tutto il mondo la creatività italiana".

"L'apertura del nuovo polo del design italiano - ha sottolineato l'assessore - permetterà al grande pubblico di conoscere gli oggetti appartenenti a una tradizione celebre in tutto il mondo. Ed è particolarmente significativo che il Museo sia ospitato da Milano e dalla nostra Lombardia, terra della creatività, dove l'intuito, la passione e le competenze di donne e uomini permettono alle aziende del territorio di essere competitive a livello internazionale".

La crisi ha colpito nel cuore un ambito strategico, che dà lavoro a migliaia di persone. In tal senso l'impegno di Regione Lombardia è rivolto alla "valorizzazione del design - ha detto l'assessore - come driver di crescita economica, ma anche di forte riconoscibilità, un elemento di creatività che unisce trasversalmente i nostri territori aumentandone l'attrattività nazionale e internazionale e che oggi può aiutarci a riposizionare la nostra immagine".

"Anche per questo, Regione Lombardia - ha concluso l'assessore - ha di recente stanziato 385.000 euro attraverso la misura 'New Design - Innovazione tecnologica' per sostenere le micro, piccole e medie imprese nel settore del design che hanno effettuato investimenti nel 2020. Il bando aprirà il prossimo 22 settembre e chiuderà il 15 ottobre. Il design può e deve essere un valore aggiunto per far ripartire l'economia nazionale".