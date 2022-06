Lombardia design e moda torna "Demo"

L'obiettivo è promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale del design e della moda, sostenendo progetti proposti da soggetti privati in forma di impresa, associazione o fondazione. La dotazione finanziaria complessiva è di 630.000 euro sul bilancio regionale 2023.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti dalla prima edizione, torna 'Demo', misura approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni. L'obiettivo è promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale del design e della moda, sostenendo progetti proposti da soggetti privati in forma di impresa, associazione o fondazione. La dotazione finanziaria complessiva è di 630.000 euro sul bilancio regionale 2023.

"Il grande successo del Salone del Mobile e del Fuori Salone - dice Lara Magoni - dimostrano che c'è voglia di design, moda e creatività. Ecco perché Regione Lombardia sostiene progetti ed iniziative che valorizzano il genio artistico tipico dei nostri designer. Stiamo parlando di due tra i comparti competitivi più dinamici e importanti nel tessuto economico lombardo, sia per numero di occupati sia per ciò che concerne il valore aggiunto. L'eccellenza delle nostre idee merita di essere valorizzata, rilanciando brand e settori come la moda e il design: da sempre espressione nel mondo del concetto del 'bello'. Il Made in Italy continuerà a essere vincente grazie alla qualità assoluta delle nostre produzioni".

L'agevolazione prevede un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 30.000 euro, pari al 50% delle spese ammissibili. L'investimento minimo è fissato in 10.000 euro.

Tra gli interventi ammissibili vi sono:

a) realizzazione di eventi e iniziative rivolti a studenti, professionisti e imprese della moda e del design finalizzate a dare visibilità alla creatività, al talento dei giovani e alle professionalità meno conosciute del settore;

b) realizzazione di eventi ed esposizioni di particolare rilievo fuori dal territorio regionale, limitatamente alla valorizzazione delle eccellenze del design e della moda lombarda;

c) realizzazione di iniziative ed eventi di contaminazione dei settori moda e design con altri comparti attrattivi per il territorio quali ad esempio turismo, cultura, spettacolo, food, shopping, sport, ecc.

d) realizzazione di iniziative ed eventi in grado di promuovere e far conoscere i temi della sostenibilità e del contrasto alla contraffazione dei prodotti della moda e del design.

Rientrano tra le spese ammissibili, a titolo esemplificativo:

- allestimento location;

- affitto spazi e aree di privati, canone di noleggio delle attrezzature per la durata dell'evento/iniziativa;

- logistica e trasporti;

- servizi di accoglienza, assistenza e vigilanza;

- ingaggio di figure professionali necessarie per la realizzazione dell'evento/iniziativa (es. modelle/i, presentatori/moderatori; performer, truccatori, ecc.);

- servizi di traduzione e interpretariato;

- servizi fotografici e di riprese audio/video funzionali all'evento;

- servizi di comunicazione e realizzazione di materiali di comunicazione, targhe/riconoscimenti, ufficio stampa, prodotti editoriali, contenuti per sito web e social network;

- realizzazione video;

- acquisto spazi pubblicitari, campagne di sponsorizzazione su social network.