Lombardia e Unioncamere oltre 13 Mln di euro per abbattimento tassi a micro, piccole e medie imprese

La misura 'FaiCredito Rilancio' è finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle Mpmi intervenendo con contributi a fondo perduto per l'abbattimento tassi

Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde mettono a disposizione 13 milioni e 560.000 euro per le micro, piccole e medie imprese lombarde (Mpmi). La misura ‘FaiCredito Rilancio’ è finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle Mpmi intervenendo con contributi a fondo perduto per l’abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti per investimenti così da supportare le imprese a superare questa fase di difficoltà e a investire per il rilancio del business.

“Questo ulteriore intervento economico – ha spiegato Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia – si focalizza sull’accesso al credito e dà la possibilità alle aziende di ottenere importanti abbattimenti di interessi sui finanziamenti ottenuti affinché il ricorso al credito sia meno oneroso”.

“Abbiamo sostenuto le imprese nel periodo più difficile della pandemia per garantire la continuità aziendale ed è giunto ora il momento di favorire la ripresa del nostro tessuto produttivo. La disponibilità di liquidità e di risorse per investimenti è fondamentale per consentire alle imprese lombarde di rilanciarsi sul mercato, guardando con maggiore fiducia al futuro e investendo nella propria attività ed è a questo che mira questa nuova iniziativa promossa dal Sistema camerale lombardo e da Regione Lombardia”.

Possono beneficiare di questa ulteriore misura le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici aventi sede operativa e/o legale in Lombardia e che stipulino un contratto di finanziamento con un istituto di credito (banche) e/o un Confidi di un importo minimo pari a 10.000 euro.

Il finanziamento, che può essere destinato alla liquidità ovvero alla copertura di investimenti, è agevolabile nei limiti di 150.000 euro e per una durata da 12 a 72 mesi (compreso un preammortamento di 24 mesi). Sono ammissibili al contributo in conto interessi i contratti di finanziamento stipulati a decorrere dall’1 gennaio 2021.

Il Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia intervengono per l’abbattimento degli interessi fino al 3% (Taeg) e il contributo massimo è di 10.000 euro. È altresì riconosciuta una copertura del 50% dei costi di garanzia fino ad un valore massimo di 1.000 euro.

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 19 luglio fino al 12 novembre 2021, direttamente dall’impresa o attraverso un Confidi. Il bando completo di modulistica e le informazioni dettagliate sono pubblicate sul sito di Unioncamere Lombardia www.unioncamerelombardia.it.

Contatti : per informazioni relative al bando e alla procedura di presentazione delle domande è possibile rivolgersi a imprese@lom.camcom.it.