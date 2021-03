Lombardia, fattorie sociali al via al nuovo regolamento

Sono ventiquattro le strutture già accreditate in Lombardia

È stato approvato dalla commissione consiliare il nuovo regolamento lombardo dedicato all'agricoltura sociale. Sono attualmente 24 le fattorie sociali già accreditate nella nostra regione. Con il nuovo documento sarà possibile iscrivere nel registro regionale, nel rispetto dei requisiti previsti, tutte quelle realtà agricole fortemente improntate al sociale.

"L'agricoltura sociale è un insieme di pratiche come l'orticoltura e l'allevamento di animali - ha commentato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia - svolte con finalità aggregative, educative o di accompagnamento ad azioni terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa di persone in particolari situazioni di svantaggio".

"Con la legge regionale - ha proseguito - abbiamo normato l'attività delle aziende agricole in questo settore, riconoscendo e promuovendo l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle aziende agricole e nuova opportunità in termini di reddito e di occupazione. Era necessario il regolamento per dare attuazione completa".

"Puntiamo sulla formazione degli operatori e sull'adeguatezza degli spazi. Dare lavoro a persone che si devono riabilitare a livello sociale - ha aggiunto Rolfi - è il modo migliore per il loro reinserimento. Esistono già realtà straordinarie che vogliamo ulteriormente valorizzare".

Per lo svolgimento dell'attività sociale in ambito agricolo sarà dunque necessaria una specifica formazione teorico-pratica che supporti l'imprenditore agricolo. Ci sono precisi soggetti che possono organizzare i corsi di formazione per l'avvio dell'attività svolta dalle fattorie didattiche, le materie e le modalità per l'ottenimento dell'attestato di partecipazione del corso stesso. Sono inoltre previsti obblighi per lo svolgimento dell'attività sociale quali la frequenza di corsi annuali di aggiornamento della durata di otto ore, l'utilizzo del contrassegno identificativo regionale, l'assoggettamento ai controlli da parte degli uffici competenti.

Di seguito, il numero di fattorie didattiche già accreditate in Lombardia:

Bergamo 2

Brescia 5

Como 4

Lecco 1

Lodi 3

Mantova 2

Milano 1

Monza e Brianza 2

Pavia 3

Varese 1