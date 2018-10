Lombardia, franchising un quinto del fatturato italiano

Con oltre 8.500 negozi, ossia il 16,5% del totale, il franchising in Lombardia produce un quinto del fatturato totale in Italia

Con oltre 8.500 negozi, ossia il 16,5 per cento del totale, il franchising in Lombardia produce un quinto del fatturato totale in Italia, ossia poco più di 4,6 miliardi di euro su un totale di 24,5 miliardi. Vale a dire 38.000 addetti, con punte nella grande distribuzione food, che ne conta il 21,9%, seguita dalla ristorazione (21%), settori che da soli contano un giro d'affari di quasi 2 miliardi.

Secondo i dati riportati dall'approfondimento settimanale di #Lombardia Speciale, "www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it" dal Rapporto Assofranchising 2018, nel 2017 le 929 insegne attive in Italia crescono in termini di punti vendita in franchising su tutto il territorio nazionale (+1,9 per cento) arrivando a quota 51.671.



Dopo la Lombardia con 8.523 punti vendita, si posiziona il Lazio con 5.915 imprese, seguita da Piemonte (4.361), Campania (3.755), Sicilia (4.455), Veneto (3.565), Puglia (3.526), Emilia Romagna (3.192), Toscana (2.741), Calabria (1.924), Sardegna (1.727), Liguria (1.494), Marche (1.442), Abruzzo (1.278), Friuli Venezia Giulia (977), Umbria (947), Trentino Alto Adige (643), Basilicata (571), Molise (424), Valle d'Aosta (210).

Il giro d'affari si attesa ad oltre 24,5 miliardi di euro (+2,6 per cento). Aprire un franchising significa inoltre aumentare anche l'occupazione. Gli addetti impiegati nel sistema sono infatti 199.260, in crescita del +2,0 per cento rispetto alla passata rilevazione. Altro dato interessante è quello dei Master delle insegne straniere che scelgono l'Italia per lo sviluppo della propria rete affidando il proprio business a manager, imprese e personale italiano (+16,4 per cento). Aumentano poi in modo significativo i punti vendita di insegne italiane all'estero segnando addirittura un +28,1 per cento. A livello regionale, la Lombardia si conferma anche l'area in cui sono presenti più insegne (256), seguita dal Lazio (104) e dalla Campania (89).



Nel primo semestre del 2018 il settore ha segnato un +0,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e i settori trainanti sono food and beverage (bar, gastronomia, pasticcerie, pizzerie, gelaterie, yogurterie, birrerie, ristoranti, locali a tema ed altro); abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino (intimo, scarpe, borse, occhialeria, pelletteria, bigiotteria ed altro); servizi (agenzie immobiliari, viaggi e turismo, estetica, palestre, parrucchieri ed altro).



Stando ad una ricerca del Centro studi 'Salone del franchising' realizzata nel proprio canale di negozi, che si conferma uno dei prediletti degli italiani, la ripresa dei consumi delle famiglie, registrata nel 2017, potrebbe consolidarsi nel 2018, come già dimostra l'aumento della spesa alimentare emerso nei primi mesi. Le catene in franchising sono predilette dal 36 per cento dei consumatori, quindi da 1 consumatore su 3 soprattutto in virtù della percezione di una maggior tutela e controllo sulla qualità dei prodotti (51 per cento); perché l'insegna conosciuta garantisce una maggiore affidabilità (26 per cento); perché il livello di servizio e di confort ambientale è maggiore, specie per le piccole catene (23 per cento); perché i prezzi sono fissi di default (22 per cento).