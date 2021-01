Lombardia, nuovo Dpcm introduzione della zona bianca

In attesa delle nuove restrizioni per evitare il propagarsi dei contagi, nel quale la Lombardia probabilmente diventerà zona rossa, sarà introdotto la novità della zona bianca

L'ultimo DPCM del 14 gennaio 2021 avrà validità dal 16 Gennaio fino al 5 Marzo 2021. La vera novità consiste nella creazione di una cosiddetta "zona bianca", nella quale, qualora si verificheranno le condizioni, si collocheranno le Regioni con una bassa incidenza dei contagi.

Le conseguenze di quest'ultimo decreto a livello delle aziende trainanti del comprensorio, ossia le società degli impianti e le società termali, sono le seguenti:

- chiusura degli impianti sciistici fino al 15 Febbraio 2021 e, dopo tale data, loro apertura agli sciatori amatoriali subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni validate dal Comitato Tecnico Scientifico (gli impianti, ove disponibili, potranno essere utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni dal Cip e dalle rispettive Federazioni per competizioni nazionali e internazionali);

- chiusura fino al 5 Marzo 2021 delle aree benessere e delle piscine dei centri termali (si segnala che Bormio Terme resterà aperta anche nei giorni classificati come rossi per erogare le seguenti terapie termali: inalazioni, bagni termali e fangoterapia - lo spostamento per l'effettuazione di tali terapie integra giustificato motivo di salute)



Parallelamente al decreto, in queste ore il Ministro della Salute firmerà una nuova ordinanza nella quale la Regione Lombardia verrà, molto probabilmente, classificata come zona rossa a partire da domenica 17 Gennaio fino al 31 Gennaio 2021.

Anche il comprensorio di Bormio sarà pertanto classificato come zona rossa a partire da domenica 17 gennaio e da tale classificazione discenderanno i seguenti effetti: sarà vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per necessità o per motivi di salute. Sarà sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; sarà consentito, una volta al giorno e dalle 5 alle 22, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e localizzata entro i 30 km dai confini del comune del comprensorio di Bormio, ove si risiede, da parte di 2 persone adulte + bambini sotto i 14 anni sui quali le persone adulte esercitano la potestà genitoriale + persone con disabilità ed eventuali conviventi non autosufficienti (occorre autocertificazione); saranno sospese attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di vendita di beni di prima necessità quali: farmacie, parafarmacie, edicole, librerie, cartolerie, ferramenta, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri, negozi di articoli sportivi e di biancheria, ferramenta, ottici, negozi di calzature per bambini e neonati, negozi per animali, fioristi, negozi di giocattoli, negozi di informatica; saranno chiusi i centri estetici; saranno chiuse le palestre; saranno sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) mentre resterà consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22 la ristorazione da asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze. Per i bar e altri esercizi simili senza cucina l'asporto sarà consentito fino alle 18; sarà consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di indossare la mascherina; sarà consentito svolgere attività sportiva in forma individuale; saranno sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei; permarrà il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00.