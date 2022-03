Lombardia offerta formativa per "Professionista della montagna"

Il polo Unimont dell'Università degli Studi di Milano lancia un nuovo corso di Laurea Magistrale internazionale in 'Valorization and sustainable development of mountain areas (LM-73)' con l'obiettivo di preparare professionisti capaci di promuovere lo sviluppo e la gestione sostenibile del territorio montano.

La Laurea Magistrale è un corso di studi universitari di secondo livello in lingua inglese, che ha lo scopo di formare figure professionali con una conoscenza specifica del territorio montano e la capacità di promuovere e gestire la trasformazione, in modo sostenibile e innovativo, delle risorse naturali, agro-forestali e zootecniche peculiari della montagna, in prodotti e/o servizi di valore economico e/o sociale.

Il percorso formativo integra diverse discipline e offre una preparazione accademica finalizzata alla valorizzazione delle risorse specifiche dei territori montani nei settori strategici per l'economia di queste zone che oggi, oltre a quelli delle filiere agro-alimentari e forestali tradizionali e innovative (bioeconomia, green, circular economy, energia rinnovabile), riguardano sempre di più la fruizione turistica sostenibile e la definizione di politiche, programmi e progetti di sviluppo del territorio che devono basarsi sulle unicità di queste zone.

"Il polo Unimont dell'Università degli Studi di Milano - sottolinea Massimo Sertori, assessore regionale alla Montagna - è da oltre vent'anni un punto di riferimento in Lombardia sui temi legati allo sviluppo sostenibile dei territori montani e, con questa laurea magistrale, si consolida un'esperienza unica nella nostra Regione". "Il corso - conclude Sertori - si svolge interamente presso il polo Unimont, a Edolo, e questo assicura agli studenti la possibilità di svolgere numerose attività didattiche in un ambiente montano, sulla cui valorizzazione, gestione e sviluppo dovranno incidere in futuro".