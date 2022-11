Lombardia premiate 31 attività storiche in provincia di Sondrio

Si tratta di negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attivita' senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 31 le attivita' storiche in provincia di Sondrio che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia nel 2022. Si tratta di negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attivita' senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

"Con questo riconoscimento - ha sottolineato l'assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi, presente per la consegna dei premi - Regione Lombardia ringrazia le attivita' che hanno resistito per tutti questi anni, mantenendo la tradizione e anzi rinnovandola. Sono attivita' che rappresentano un valore aggiunto e si rinnovano anche grazie al supporto di Regione Lombardia, che dedica loro uno specifico strumento di sostegno. Dalle imprese storiche arriva un messaggio di resilienza e di grande passione".

L'assessore Guidesi e' poi intervenuto anche sul tema della crisi energetica. "Siamo al 379esimo giorno - ha sottolineato - da quando ho lanciato l'allarme sull'energia. Ci hanno definito allarmisti, mentre oggi tutti si rendono conto che le nostre osservazioni erano fondate. Occorre che l'Unione europea metta in campo strumenti adeguati. Regione Lombardia fa tutto cio' che e' nelle sue possibilita'. Ma considerata la gravita' della situazione, solo l'Ue puo' attuare interventi di una portata simile a quelli attivati per la pandemia. Altrimenti rischiamo una forte crisi sociale".