Lombardia presentati in Consiglio Regionale lavori individuali e di gruppo che hanno coinvolto 119 studenti

Esodo giuliano-dalmata-istriano: vincono il concorso scolastico promosso dal Consiglio regionale le scuole di 5 province lombarde: Bergamo, Lodi, Mantova, Milano e Monza

Alla cerimonia hanno preso parte anche il Presidente della Regione Attilio Fontana, l’Assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato e i Consiglieri regionali Giacomo Cosentino Basaglia, Paolo Franco, Giulio Gallera, Franco Lucente e Paola Romeo: con loro la rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale Marcella Fusco, il Presidente del Comitato milanese dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Matteo Gherghetta e la responsabile della sezione “scuola” dell’ANGVD Annamaria Crasti.

Particolarmente toccante la testimonianza portata dall’esule dalmata/istriano Pietro Tarticchio.

Quest’anno al concorso hanno partecipato diverse scuole secondarie lombarde di primo e secondo grado di 5 province diverse (Bergamo, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza). Sono stati presentati lavori individuali e di gruppo che hanno coinvolto 119 studenti.

Le scuole vincitrici sono: Istituto Comprensivo San Paolo d'Argon di Cenate Sotto (BG), Istituto Comprensivo Mario Borsa di Somaglia (LO), I.C.Rita Levi Montalcini di Cernusco Sul Naviglio (MI), Liceo Artistico Giacomo e Pio Manzù (BG), Istituto Tecnico Economico Tecnologico Mantegna (MN), Iris Versari di Cesano Maderno (MB), Liceo Primo Levi di San Donato Milanese (MI).

Il premio prevede l’assegnazione di un contributo di cinquemila euro per la classe prima classificata, tremila euro per la seconda classe classificata e duemila euro per la terza; di 1500 euro per il primo studente classificato nell’elaborato individuale.

Elenco delle scuole e degli studenti vincitori:

ELABORATO DI CLASSE O GRUPPO

1° classificato (premio 5mila euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D'ARGON DI CENATE SOTTO (BG) con il video “Valigia si, ma per dove?” realizzato dagli studenti: Lucia Asperti, Alessandra Bergamini, Noemi De Castro, Viola Malanchini, Veronica Napolitano, Sara Tomaselli, Linda Vallisa, Lucia Zambelli, Nicole Baldis, Cecilia Coppa, Mara Petrovan, Paola Pezzotta, Jacopo Savoldelli, Diego Sonzogni, Chiara Allieri, Rebecca Baldini, Nicole Belotti, Leonardo Bertocchi, Angelica Capoferri, Ginevra Cattaneo, Beatrice Fiore, Matteo Gamba, Asia Locatelli, Vanessa Locatelli, Alessandro Marcassoli, Jarno Mutti, Tommaso Mutti. Alessandro Patelli, Luca Pedrini, Sara Terzi, Primo Turra, Alice Valli, Yasin Karim, Zambelli Beatrice.

2° classificato ex aequo (premio 3mila euro ciascuno)

ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO BORSA DI SOMAGLIA I° GRADO (LO) con il video di lettura di poesie originali realizzato dagli studenti: Daria Patriche, Gaia Contraffatto, Serena Cavallanti, Sofia Lakssiouar, Filippo Facchini, Axel Yvan Tamou

I.C. COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI CERNUSCO S/N (MI) con il video “Foibe” realizzato da: Mohamed Mahfouz, Abdela Abdelghafar Mahfouz, Elisabeth Marie Beretta, Eleonora Biloni, Francesca Clemeno, Angelo Maria Durante,Margherita Fantasia, Greta Kote, Leonardo Lanciotti Francesco Larosa, Elia Marini, Andrea Marino, Keivan Mohtaramzadeh, Mattia Navoni, Michele Jacopo Patano, Alessandro Passalacqua, Alessandra Riva, Stefano Scarinci, Chiara Stucchi, Andrei Robert Tudose.

3° classificato ex aequo (premio 2mila euro ciascuno)

LICEO ARTISTICO GIACOMO E PIO MANZU’ (BG) con la foto “Bambino alato” realizzata da: Elisa Alvaro, Federica Bizioli, Simone Facchinetti, Gaia Telegrafo, Peilu Xlang

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO MANTEGNA (MN) – classe 5BR con la video intervista “Testimonianza” realizzata da: Joumana Badaoui, Jessica Hu, Claudio Lodi, Luka Loumasvili, Kateryna Sytnyk, Riccardo Zucchi

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO MANTEGNA (MN) – classe 5CR con il video racconto “Le Foibe: il sepolcro dei diritti” realizzato da Elisa Abbatecola; Sara Bettinazzi; Aurora Borgato, Letizia Gandolfin, Nicole Lebovitz, Martina Pasquali, Beatrice Zanotti.

ELABORATO INDIVIDUALE

1° classificato – (premio 1.500 euro)

Vittoria Antonucci dell’Istituto scolastico IRIS VERSARI DI CESANO MADERNO (MB) con un racconto personale della tragedia dell’esilio.

MENZIONE SPECIALE FUORI CONCORSO

LICEO PRIMO LEVI DI S. DONATO MILANESE (MI)