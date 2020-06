Lombardia rafforzamento terapie intensive, sub intensive e rete emergenza

Un piano straordinario di rafforzamento dei posti letto di terapia intensiva, di sorveglianza sub intensiva e di degenza disegnera' la rete ospedaliera della Lombardia nell'era post Covid in linea con le disposizioni nazionali

Il rapido ampliamento della rete ospedaliera potra' essere attivato a seguito dei diversi livelli di allerta che dovranno essere dichiarati anche sulla base del sistema di monitoraggio attivato dal Ministero con Decreto del 30/4/20, integrato da indicatori ospedalieri appositamente introdotti in ambito regionale, e finalizzati anche a rilevare, con la maggiore tempestivita' possibile, ogni minimo segnale di allerta a livello di singolo ospedale: ad ogni superamento del livello precedente il piano prevede l'ampliamento della rete delle strutture coinvolte, secondo un ordine prestabilito e fino al massimo della potenzialita' prevista.



Definendo livello 0 l'assetto organizzativo pre-epidemico, il livello 1 della rete ospedaliera prevista per i prossimi mesi estivi (e che dovrebbe restare attiva anche per i mesi a seguire, fino a cessazione o variazione dell'allerta epidemica), viene dimensionata per ospitare fino a: 150 pazienti in TI, 400 pazienti in alta intensita' di cura infettivologica/pneumologica, 1.000 pazienti in assistenza acuta ordinaria.



Nell'ambito del Piano e coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa regionale, viene affidato ad AREU il trasporto sanitario inter-ospedaliero dei pazienti con necessita' di assistenza qualificata, a favore della rete ospedaliera regionale, confermando il livello di assistenza attualmente garantito per il soccorso primario sul territorio.