Lombardia saldi estivi dal 2 luglio

I commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso.

I saldi estivi per il 2022 in Lombardia cominciano sabato 2 luglio . Solo per quanto riguarda la città e l’area metropolitana di Milano, la Confcommercio Milano ha stimato il giro d’affari in quasi 390 milioni di euro, con oltre un milione di famiglie coinvolte. I saldi termineranno martedì 30 agosto.

Le disposizioni regionali in materia di saldi valgono sia per le attività di vendita al dettaglio, sia per le attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente. Sono comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

