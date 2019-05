Lombardia approva emendamento semplificazione associazioni fondiarie

Pedrazzi (Lega): “Primo passo non solo per contrastare incuria dei nostri territori ma importanti anche per il finanziamento dei muretti a secco patrimonio Unesco”.

Il Consiglio Regionale Lombardo ha approvato, martedì 28 Maggio, il Progetto di Legge Semplificazione contenente un emendamento proposto dal Consigliere leghista Simona Pedrazzi relativo alle disposizioni sulle Associazioni Fondiarie (AsFo).

«Grazie a questo provvedimento - spiega Simona Pedrazzi – le AsFo potranno acquisire personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private e beneficiare, di conseguenza, dei finanziamenti previsti dai bandi regionali, incrementando la valorizzazione e la redditività delle aree rurali, dell’occupazione e del generale incremento produttivo».

Le AsFo, infatti, garantendo una gestione associata delle piccole proprietà terriere tra i vari proprietari permette di poter pianificarne l’amministrazione, il mantenimento e il miglioramento delle proprietà conferite nell’associazione stessa. Inoltre, utilizzando sopratutto manodopera locale disoccupata o i partecipanti ai corsi di formazione del settore agrosilvopastorale, forniscono un’occasione in più per avvicinare anche i giovani ad un settore molto rilevante per il nostro territorio e per contrastarne, al tempo stesso, il fenomeno dell’abbandono e dell’incuria.

Questo provvedimento, conclude Pedrazzi, «potrebbe risultare molto utile per poter ottenere i finanziamenti necessari alla sistemazione e riqualificazione dei muretti a secco, che rappresentano ben 2500 km di patrimonio dell’Unesco. È mia intenzione promuovere nei prossimi giorni dei tavoli di lavoro sul territorio, a partire dal coinvolgimento delle cinque comunità montane, per far conoscere tutte le potenzialità legate a questo provvedimento».