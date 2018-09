Lombardia terra di passione per il cinema

Pubblicato aggiornamento di "#Lombardiaspeciale", il territorio lombardo risulta essere regione prima in Italia per numero di spettatori

La Lombardia si conferma la regione italiana che va più spesso al cinema, come riporta l'approfondimento pubblicato sul sito Lombardia Speciale "www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it", su dati Audimovie.

Secondo le rilevazioni Audimovie nel primo semestre dell'anno hanno frequentato le sale lombarde 9,195 milioni di persone su un totale Italia di 47,693 milioni. Seguono il Lazio (6,612 milioni di presenze), l'aggregato Trentino Alto Adige-Veneto-Friuli Venezia Giulia (5,304 milioni), l'Emilia-Romagna (4,879 milioni), la Toscana insieme all'Umbria (4,154 milioni), il Piemonte insieme alla Valle d'Aosta (3,857 milioni) e la Campania (3,316 milioni). Il resto delle regioni registrano valori inferiori ai 3 milioni di presenze.

Anche la Lombardia è però interessata dal calo generalizzato della frequentazione delle sale cinematografiche, infatti nel primo semestre del 2017 le presenze erano 9,744 milioni (il 5,7% in più rispetto al dato 2018), con una flessione leggermente inferiore alla madia nazionale. Sono però aumentati il numero degli schermi, passati da 528 a dicembre 2017 a 550 a giugno 2018 su un totale nazionale di 3.517.

Persiste la predominanza di film americani, che, nel 2017, detengono il 65,12 per cento del mercato, rispetto al 55,19 per cento del 2016, mentre cala sensibilmente la quota dei film italiani (pari al 17,64 per cento rispetto al 28,71 per cento del 2016), la peggiore degli ultimi 4 anni.

Lo zoccolo duro degli spettatori cinematografici e' composto prevalentemente dagli over 60 che, secondo il 'Rapporto Cinema 2018', realizzato dalla Fondazione Ente dello spettacolo, sono aumentati dal 2001 dell'11 per cento. Nel rapporto, un'indagine qualitativa, proprio su questo target, realizzata in 5 città italiane (Milano, Bologna, Roma, Napoli e Catania), mette in evidenza le valenze e le aspettative della visione cinematografica. Soprattutto a Milano e a Roma andare al cinema e dedicarsi ad attività culturali fa sentire molti anziani, in particolare le donne, parte di un gruppo ben identificato di persone che amano passare il tempo libero fuori casa, connotandosi quindi come un importante fattore aggregante.

Anche i millennials, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non smettono di frequentare le sale e dichiarano che lo farebbero ancora più spesso se il biglietto costasse meno.