Lombardia: tra le mete preferite del turismo

Natura, relax e silenzio sono alcuni degli ingredienti del turismo all'aria aperta per il quale la Lombardia è tra le principali destinazioni italiane ed è sul podio per presenza di strutture

Su 2.144 strutture di ricezione all'aperto (campeggi e villaggi) attive sul web e recensite almeno una volta nel 2017 sui principali canali di prenotazione turistica via internet, l'11 per cento si trova in Toscana, il 10 per cento in Lombardia e altrettante in Veneto.

Seguono Puglia (9%), Campania (6%), Sicilia, Sardegna, Liguria, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Calabria, Piemonte (5% ciascuna) e le restanti regioni con percentuali inferiori.

I dati sono stati messi a sistema nel primo Osservatorio sul turismo outdoor da Travel Appeal, startup che raccoglie e analizza in tempo reale i numeri online nel settore turistico, in partnership con Human Company, società fiorentina specializzata nel turismo all'aria aperta.

I primi Paesi di provenienza estera per questa forma di turismo in Italia sono la Germania (22%, +15% di presenze rispetto al 2016), seguita da Olanda e Francia (11% ciascuno, in crescita rispettivamente del 4 e del 23%) e Svizzera (6%, +17%). La Lombardia è la seconda meta prediletta dai tedeschi tra Veneto e Toscana ed è terza nelle preferenze degli olandesi, dopo Veneto e Toscana.

I francesi si distribuiscono maggiormente in Toscana, Veneto, Sardegna, Sicilia e Lazio e, più in generale, prediligono l'area tirrenica; gli svizzeri, dopo la Toscana e la Sardegna, amano il Nord-Est Italia. Il target è costituito per il 57 per cento da famiglie, per il 27 per cento da coppie e per l'11 per cento da gruppi di amici.

Dalle 222mila recensioni lasciate su Booking.com, Facebook, TripAdvisor e Google, che complessivamente raccolgono il 96 per cento dei feedback degli ospiti che scelgono campeggi e villaggi in Italia per le vacanze, emerge che l'80 per cento dei turisti si sono dichiarati soddisfatti. Nel rapporto tra numero di recensioni e numero di strutture, la regione più recensita è il Veneto con il 12 per cento, mentre la Lombardia si ferma al 7° posto con il 4 per cento e l'elemento più menzionato nei giudizi è lo staff, considerato un aspetto molto significativo nella valutazione.