Lombardia, tumore al seno: la prevenzione salva vite umane

Palazzo Pirelli illuminato con la scritta ‘Breast Unit Day’.

Palazzo Pirelli si illumina per lanciare un messaggio importante: la prevenzione salva vite umane”. Così la Vice Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza e il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali Emanuele Monti, alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta oggi in Sala Gonfalone, dell’iniziativa che vedrà la sede dell’Assemblea lombarda illuminata con la scritta Breast Unit Day.

Nella nostra regione, esistono oltre 38 centri specializzati dove si ha la presa in carico del paziente in un’ottica multidisciplinare, ossia a 360°, sotto il profilo medico, psicologico, estetico, del sostegno ai parenti, ecc. Le Breast Unit e gli screening gratuiti ampliati dai 45 ai 74 anni, ma anche ad esempio, “esenzioni dal ticket e contributi per l’acquisto delle parrucche, un sostegno di 250 euro usufruito da oltre 5000 donne solo nell’ultimo anno. Giovedì 31 Ottobre, Palazzo Pirelli si è illuminato.