Lucy Murigi al trofeo Vanoni

La campionessa del mondo 2017 e 2018, vincitrice della Sierre-Zinal, quest’anno prima alla Smarna Gora, mette una seria ipoteca anche sul Vanoni femminile e pure il record di Emmie Collinge potrebbe vacillare.

La gazzella keniana che ha trionfato al Mondiale di Premana e di Canillo sarà al via del 36° Vanoni femminile domenica 27 Ottobre alle ore 11.00. La starting list si sta definendo e dopo le conferme delle squadre straniere che sono arrivate in largo anticipo, stanno arrivando anche le iscrizioni delle squadre italiane.

Al “Mondiale delle foglie morte”, in attesa di quello argentino, gli azzurri saranno ovviamente al via con la canottiera dei propri club. E questo aggiunge pepe alla gara in quanto si affronteranno le tre squadre che sono salite sul podio del Campionato italiano di corsa in montagna a staffetta: Atletica Valle Brembana (trascinata dal detentore del record Alex Baldaccini), Corrintime (capitanata da Bernard Dematteis che alla Snowdon Race ha vinto il Memorial G.P. Bottà) e Atletica Valli Bergamasche Leffe (vincitrice nel 2017).

Outsider di lusso i Falchi Lecco (prima squadra italiana nella passata edizione), i Tornado (squadra rivelazione quest’anno) e La Recastello Radici Group (seconda nel 2016). Loro, insieme alle squadre straniere più agguerrite come i francesi e i britannici (primi e secondi lo scorso anno), ingaggeranno una lotta che potrebbe, per la prima volta dopo 12 anni, portarle vicino al record a squadre. Quel monumentale 1h28’55” siglato dal GS Forestale dei tempi d’oro con Rinaldi, Manzi e De Gasperi.

Ecco il percorso: appena superata la linea di partenza in pochi minuti si giunge nella contrada Cima Case, l’elegante fondo in porfido cede il posto ad un ciottolato sconnesso e antico: si aprono le porte sull’inizio della Via Priula dove lo scorso anno è stata posta la targa con la frase più celebre di Gianpietro Bottà “A Morbegno nessuno è estraneo, l’unico estraneo è l’amico che non abbiamo ancora conosciuto”. La pendenza si fa via via più severa, chi avrà scelto una partenza veloce si accorgerà ben presto di quanto impegnativa diventi. Cuori che battono forte, gambe tese nello sforzo che troveranno ristoro solo dopo aver raggiunto il primo pianoro vicino al Tempietto. La strada prosegue, asfaltata e pianeggiante, per alcune centinaia di metri, s’infila sinuosa nella parte più selvaggia del percorso scavata com’è sul fianco della gola del Bitto, solo fitti castagneti riescono a nasconderne la brutale bellezza. Per i concorrenti il panorama è un optional, devono decidere quante energie spendere per accelerare e quante riservarne al successivo e famigerato Dosso. Uno stretto ed erto sentiero nel bosco che imboccato d’un sol colpo costringe gli atleti ad un ulteriore e violento cambio di ritmo. Sale veloce ed in pochi tornantini, il sentiero, ma per gli atleti l’impegno è quasi massimale, si sbuca dal bosco e qui il percorso femminile, che fino ad ora collimava con quello maschile, inizia la sua parte di discesa. Gli uomini girano a destra e ritrovano la Via Priula lasciata alcuni minuti prima, ma questa volta regala un falsopiano sterrato incorniciato da verdeggianti prati, chi ha ancora le gambe in buono stato accelera nuovamente, chi le ha meno lo sfrutta per respirare. Poche decine di metri e la strada riprende a salire nel bosco per tre interminabili tornati. Giunge nuovamente all'aperto con il piano che conclude la salita, le gambe sembrano riprendere vigore quando la chiesetta di Arzo chiama a sé o forse è il fragoroso tifo di quella zona che fa dimenticare tutta la fatica. La discesa, molto ripida e tecnica all’inizio, successivamente si fa meno impegnativa e si sviluppa lungo un tratturo che serpeggiante si distende, spiana e discende fino ai Bellini. Ciottolati, sterrati sconnessi e lisci si susseguono con continuità, brevi intervalli fra i tornanti si alternano a tratti rettilinei e veloci, una porzione di Vanoni decisamente spumeggiante. Ai Bellini anche il percorso femminile, dopo un nervoso sentiero nel bosco, si allinea a quello maschile. La strada diventa cementata, larga, veloce ed in pochi secondi e quattro tornanti si è già al Tempietto. Lo si fiancheggia per poi imboccare la porzione di asfalto e lanciarsi subito nella velocissima e morbida sterrata che conduce al piano finale.

Programma trofeo Vanoni:

SABATO 26 OTTOBRE

Ore 15.00/17.00 Seminario sportivo in collaborazione con CONI Lombardia:”Genitore, educatore e allenatore: regole condivise per crescere insieme” presso la Sala Consiliare del Comune di Morbegno (via San Pietro, 22)

Ore 17.00 Ritrovo in Piazza Sant’Antonio di tutte le nazioni e atleti presenti al 62°

Vanoni

Ore 17.30 Sfilata lungo via Vanoni fino al Monumento Ai Caduti, deposizione Corona

Ore 18.00 S. Messa nella Collegiata di S. Giovanni Battista in suffragio

di Ezio Vanoni, di Mons. Edoardo Danieli, dei Caduti del Battaglion Morbegno, di Don Davide Colico e degli amici, atleti e dirigenti scomparsi.

DOMENICA 27 OTTOBRE

Ore 9.00 Inizio gare 42° MINIVANONI

Ore 11.00 Partenza 36° VANONI FEMMINILE

Ore 11.05 Premiazioni 42° MINIVANONI (zona arrivo)

Ore 14.00 Partenza 62° TROFEO EZIO VANONI

Ore 17.30 Premiazioni 36° VANONI FEMMINILE e 62° TROFEO EZIO VANONI nel complesso di SAN GIUSEPPE in via V ALPINI – Sala Ipogea