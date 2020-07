Gioco d'azzardo primeggiano Sondrio e Como

In Lombardia media pro-capite gioco d'azzardo ammonta a 1.725 euro

"Iniziative come 'Spazio Gio' ci permettono di 'fare squadra' per aiutare chi cade nel tunnel della ludopatia a rialzare la testa e a riguadagnare il controllo della propria vita, liberandosi una volta per tutte dalla schiavitu' della scommessa". Cosi', l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilita', Stefano Bolognini, a margine di una visita effettuata oggi, giovedì 16 Luglio, allo sportello per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, allestito presso l'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Nel 2018 erano 10.718 gli esercizi con apparecchi newslot attivi in Lombardia e circa 44.000 gli apparecchi in esercizio (17% del totale nazionale). "I dati provvisori per il 2019 - aggiunge Stefano Bolognini - mettono in evidenza che la nostra regione e' la seconda d'Italia, dopo l'Abruzzo, per consumo pro-capite di gioco d'azzardo legale. Siamo a una media di 1.725 euro a persona. Le province di Como con 2.032 euro a testa, Sondrio con 1.877 euro, Brescia con 1.850 euro e Bergamo con 1.805 euro sono quelle con valori superiori alla media regionale. Per la provincia di Milano il dato pro-capite e' di 1.774 euro.

"A questo proposito, Regione Lombardia - sottolinea l'assessore Bolognini - ha messo a disposizione dal 2018 a oggi complessivamente 12 milioni di euro, oltre ai quasi 2 milioni destinati ai progetti realizzati dagli Enti locali, per azioni di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico. Tra questi 'Spazio Gio' - sottolinea - rappresenta un progetto che vogliamo replicare anche in altri ospedali e in differenti contesti. La messa a sistema di queste realta' e' una sfida e anche una grande opportunita'. Permettera' un migliore utilizzo delle risorse e il potenziamento delle attivita' di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico nelle comunita'".



"Dal 2018 - conclude l'assessore - abbiamo dato una decisa accelerata nella programmazione, organizzazione e impostazione degli interventi per il contrasto di questo fenomeno. Al finanziamento diretto di singoli progetti abbiamo preferito interventi e progettualita' in cornici di programmazione locale, con importanti sinergie anche con il mondo del volontariato".