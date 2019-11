Maffezzini nuovo presidente delle Comunità Montane Lombarde

Stamane, lunedì 11 Novembre, eletto Tiziano Maffezzini, attuale presidente della Comunita' Montana Valtellina di Sondrio, e' stato eletto all'unanimita' nuovo presidente della Conferenza dei presidenti delle Comunita' montane lombarde.

Tiziano Maffezzini, attuale presidente della Comunita' Montana Valtellina di Sondrio, e' stato eletto all'unanimita' nuovo presidente della Conferenza dei presidenti delle Comunita' montane lombarde. L'elezione e' avvenuta, a Palazzo Lombardia, alla presenza dell'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori e dei 23 presidenti delle Comunita' montane lombarde.

La Conferenza dei presidenti e' stata inoltre l'occasione per presentare lo stato di fatto del 'Catasto regionale della Rete escursionistica lombarda' affidato ad Ersaf (Ente Regionale per I Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) in collaborazione con Cai (Club Alpino Italiano) ed enti territoriali. Si tratta di un work in progress che verra' aggiornato costantemente. I presidenti delle Comunita' montane sono stati messi a conoscenza del primo censimento effettuato, denominato 'Versione zero' da cui risultano circa 11.000 km di sentieri rilevanti per le valenze ambientali, storiche e naturalistiche, al fine di coinvolgerli nell'implementazione dei dati mancanti.