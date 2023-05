Malore a Cormons nel Friuli Venezia Giulia

Soccorso un uomo colto da malore mentre si svolgeva la.manifestazione della Vierte sul Monte Quarin.

La stazione di Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta tra le 14 e le 16 per soccorrere un uomo colto da malore mentre si svolgeva la manifestazione della Vierte sul Monte Quarin. Il 67enne di Villesse è stato subito stabilizzato dal personale medico già presente sul posto per la manifestazione e poi raggiunto dai soccorritori del Soccorso Alpino, cinque tecnici, che sono arrivati a piedi e lo hanno sistemato nella barella trasportando poi a spalla per circa un chilometro fino alla piazza dove era arrivata l'ambulanza. Si tratta probabilmente di un colpo di calore.